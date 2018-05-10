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Годовой доход Виктора Кувайцева достиг почти 2,3 млн. рублей

13:53 | 10.05.2018 | Политика

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Пенза, 10 мая 2018. PenzaNews. Декларированный доход главы администрации Пензы Виктора Кувайцева за 2017 год превысил 2 млн. 277 тыс. рублей, что почти на 150 тыс. рублей больше, чем годом ранее.

Годовой доход Виктора Кувайцева достиг почти 2,3 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ему по-прежнему принадлежат два земельных участка общей площадью свыше 16 га, две квартиры общей площадью почти 91 кв. метр, гараж площадью более 22 кв. метров и автомобиль «Volkswagen Touareg».

При этом если ранее Виктор Кувайцев имел в пользовании земельный участок площадью 6 соток и жилой дом площадью около 80 кв. метров, то теперь — только квартиру площадью более 53 кв. метров.

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Годовой доход супруги мэра Пензы увеличился более чем в 13 раз: примерно со 181 тыс. рублей в 2016 году до почти 2,4 млн. рублей в 2017-м.

Она, как и раньше, владеет квартирой площадью более 53 кв. метров и автомобилем «Honda CR-V».

Другая собственность — кроссовер «Toyota RAV4», земельный участок площадью 6 соток и жилой дом площадью около 80 кв. метров — в декларации больше не значится. Также в ней не указана квартира площадью 33 кв. метра, которая прежде находилась в пользовании у супруги Виктора Кувайцева.

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