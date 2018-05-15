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Годовой доход Олега Ягова превысил 3,1 млн. рублей

16:37 | 15.05.2018 | Политика

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Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Декларированный доход заместителя председателя правительства Пензенской области Олега Ягова, курирующего социальный блок, превысил в 2017 году 3,1 млн. рублей, что примерно на 1,1 млн. рублей больше уровня 2016-го.

Годовой доход Олега Ягова превысил 3,1 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он по-прежнему владеет 1/4 доли жилого дома площадью свыше 76 кв. метров и 1/4 доли квартиры площадью более 61 кв. метра. Кроме того, в собственности у Олега Ягова появился легковой автомобиль «Volkswagen», которого не было в декларации за 2016 год.

В пользовании у зампреда облправительства находятся два земельных участка общей площадью около 14 соток и квартира площадью более 41 кв. метра.

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Доход супруги Олега Ягова также вырос: почти с 294 тыс. рублей в 2016 году до более чем 472 тыс. рублей в 2017-м.

Как и раньше, у нее в собственности находятся земельный участок площадью около 7 соток, 1/4 доли квартиры площадью более 61 кв. метра и квартира площадью свыше 41 кв. метра, а в пользовании — земельный участок площадью почти 7 соток и жилой дом площадью свыше 76 кв. метров.

Несовершеннолетнему ребенку Олега Ягова принадлежит полдоли квартиры площадью более 61 кв. метра. В пользовании у него находятся два земельных участка общей площадью почти 14 соток, жилой дом площадью свыше 76 кв. метров и квартира площадью более 41 кв. метра.

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