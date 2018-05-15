EN
16:22:03 Вторник, 15 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Годовой доход Ларисы Рябихиной достиг почти 2,5 млн. рублей

15:01 | 15.05.2018 | Политика

Печать

Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Декларированный доход первого заместителя председателя правительства – руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларисы Рябихиной за 2017 год составил 2 млн. 494 тыс. 417 рублей, что почти на 275 тыс. рублей больше, чем в 2016-м.

Годовой доход Ларисы Рябихиной достиг почти 2,5 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ее супруг в прошлом году получил доход в размере более 605 тыс. рублей, в то время как годом ранее сумма превышала 668 тыс. рублей.

Ларисе Рябихиной и ее мужу по-прежнему принадлежит по 1/4 доли квартиры площадью около 75 кв. метров и по полдоли квартиры площадью более 88 кв. метров.

Читайте также

В медиапространстве Пензы открыто заговорили о возможной связи Рябихиной с Тузовым

Кроме того, у супруга руководителя аппарата имеется автомобиль «Nissan».

В пользовании у каждого из них, как и раньше, находятся гараж и земельный участок площадью по 23 кв. метра, а также земельный участок площадью 15 соток.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до перехода на работу в областное правительство Лариса Рябихина трудилась в администрации Пензы, где с 2008 по 2015 годы занимала должность вице-мэра.

Она стала исполнять обязанности руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области вскоре после того, как президент России Владимир Путин назначил Ивана Белозерцева врио главы региона в связи с истечением срока полномочий Василия Бочкарева.

Загрузка...
Читайте также
Под Пензой экс-полицейский приговорен к лишению свободы за взятку в 13 тыс. рублей «Гефест» выполнит реставрационные работы в Спасском соборе Пензы
Православные врачи будут консультировать пациентов в отдаленных пензенских селах Белозерцев в Саратове принял участие в совещании с Патрушевым и Бабичем
В пензенские школы к 1 сентября поступит более 54 тыс. бесплатных дневников Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Международным днем семьи
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама