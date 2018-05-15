Годовой доход Ларисы Рябихиной достиг почти 2,5 млн. рублей Политика

Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Декларированный доход первого заместителя председателя правительства – руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларисы Рябихиной за 2017 год составил 2 млн. 494 тыс. 417 рублей, что почти на 275 тыс. рублей больше, чем в 2016-м.

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Ее супруг в прошлом году получил доход в размере более 605 тыс. рублей, в то время как годом ранее сумма превышала 668 тыс. рублей.

Ларисе Рябихиной и ее мужу по-прежнему принадлежит по 1/4 доли квартиры площадью около 75 кв. метров и по полдоли квартиры площадью более 88 кв. метров.

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Кроме того, у супруга руководителя аппарата имеется автомобиль «Nissan».

В пользовании у каждого из них, как и раньше, находятся гараж и земельный участок площадью по 23 кв. метра, а также земельный участок площадью 15 соток.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до перехода на работу в областное правительство Лариса Рябихина трудилась в администрации Пензы, где с 2008 по 2015 годы занимала должность вице-мэра.

Она стала исполнять обязанности руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области вскоре после того, как президент России Владимир Путин назначил Ивана Белозерцева врио главы региона в связи с истечением срока полномочий Василия Бочкарева.