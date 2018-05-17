Годовой доход Дмитрия Семенова превысил 2 млн. рублей Политика

Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. Декларированный доход заместителя председателя правительства Пензенской области Дмитрия Семенова, курирующего работу двух региональных управлений — ЖКХ и по регулированию тарифов, а также Минлесхоза и Минстроя, составил за 2017 год 2 млн. 64 тыс. 903 рубля, в то время как в 2016-м сумма была примерно на 205 тыс. рублей меньше.

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Он, как и раньше, владеет тремя земельными участками общей площадью более 19 соток, жилым домом площадью свыше 185 кв. метров, 1/3 доли квартиры площадью более 60 кв. метров, гаражом площадью почти 23 кв. метра и тремя легковыми автомобилями — «Renault», «SsangYong» и «Москвич».

Доход супруги Дмитрия Семенова также вырос: с 828 тыс. 245 рублей в 2016 году до 934 тыс. 656 рублей в 2017-м.

У нее в собственности по-прежнему находятся лишь моторная лодка и лодочный прицеп, а в пользовании — три земельных участка общей площадью более 19 соток, жилой дом площадью свыше 185 кв. метров, квартира площадью более 60 кв. метров и гараж площадью почти 23 кв. метра.

Несовершеннолетнему ребенку зампреда облправительства принадлежит 1/3 доли квартиры площадью свыше 60 кв. метров. У него в пользовании находятся три земельных участка общей площадью более 19 соток, жилой дом площадью свыше 185 кв. метров и гараж площадью почти 23 кв. метра.