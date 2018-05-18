Гордума Пензы не намерена поощрять журналистов деньгами Политика

Пенза, 18 мая 2018. PenzaNews. Изменения, касающиеся видов поощрения победителей ежегодного конкурса на лучшее информирование о деятельности Пензенской городской думы в СМИ, планируется внести в соответствующее положение на ближайшей сессии.

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До настоящего времени было предусмотрено как вручение ценных подарков, так и премий.

Теперь же депутаты намерены исключить из числа возможных наград денежные средства.

«Стоит отметить, что на протяжении всего времени проведения конкурса победителям в номинациях денежные средства ни разу не выплачивались», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе гордумы предлагаемые изменения.

Согласно положению о конкурсе на лучшее освещение деятельности пензенской городской думы, он призван стимулировать СМИ к подготовке телевизионных и радиопередач, а также публикаций о работе депутатского корпуса.

Конкурс проводится по номинациям: «За гражданское и общественное звучание», «За объективность и достоверность», «За культуру информирования», «За полноту и аналитическую подачу материала», «За оперативность и информационную насыщенность», «За высокий профессионализм и компетентность», а также «За яркость и творческий подход».