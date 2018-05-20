Лидин и Супиков отправятся в Москву на конференцию «Единой России» Политика

Пенза, 20 мая 2018. PenzaNews. Двое представителей «Единой России» из Пензенской области — секретарь регионального отделения, председатель областного Законодательного собрания Валерий Лидин и глава фракции в региональном парламенте, гендиректор АО «Пензенская областная агропромышленная корпорация» Вадим Супиков — примут участие в партийной конференции, которая состоится в Москве в предстоящий понедельник, 21 мая.

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Как сообщает пресс-служба реготделения «Единой России», на мероприятии будет обсуждаться два блока вопросов.

Первый связан с реализацией положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию и майского указа, подписанного им после инаугурации. Второй предусматривает вопросы, касающиеся обновления партии и ее идеологии.

Конференция станет итогом 235 межмуниципальных и 85 региональных дискуссий «Единая Россия. Направление 2026». Они состоялись во всех регионах страны с 9 по 30 апреля.