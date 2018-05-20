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Котова сменила Филяева на посту первого секретаря пензенского горкома КПРФ

15:48 | 20.05.2018 | Политика

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Пенза, 20 мая 2018. PenzaNews. 26-летняя Юлиана Котова стала первым секретарем пензенского городского комитета КПРФ.

Котова сменила Филяева на посту первого секретаря пензенского горкома КПРФ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе конференции, состоявшейся в воскресенье, 20 мая, Дмитрий Филяев, который возглавлял горком с 2014 года, а с 11 января 2018-го также стал исполнять обязанности директора школы №58, выступил с докладом об итогах работы за отчетный период.

Затем делегаты избрали новый состав руководящих органов городского комитета партии.

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После этого на организационном пленуме горкома первым секретарем была единогласно избрана Юлиана Котова, вторым — Олег Скачков, третьим — Александр Смирнов.

«Юлиана Котова имеет высшее образование, неоднократно проходила обучение в центре политической учебы при ЦК КПРФ. Она давно известна и уважаема пензенскими коммунистами. Свой путь в партии Юлиана Котова начала в 2011 году. Руководила комсомолом, затем коммунисты поддержали ее кандидатуру на пост секретаря городского комитета, с чем она успешно справлялась последние четыре года», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенского обкома Компартии России.

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