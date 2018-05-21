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В пензенском правительстве вновь задумались о бренде региона

12:20 | 21.05.2018 | Политика

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Пенза, 21 мая 2018. PenzaNews. Разработка и продвижение комплексного бренда Пензенской области стала главной темой встречи губернатора Ивана Белозерцева с президентом коммуникационной группы Insiders Андреем Лапшовым, состоявшейся в правительстве региона.

В пензенском правительстве вновь задумались о бренде региона

Фото: Pnzreg.ru

«Мы пытаемся продвигать регион, обобщать материал, выходить на федеральный уровень. Запустили новый сайт, в том числе на других языках — английском, немецком, китайском. Хотим, чтобы люди больше узнавали о жизни региона, его культуре и истории», — пояснил Иван Белозерцев.

В свою очередь Андрей Лапшов отметил, что компания два года активно занимается темой брендирования регионов.

«Что касается Пензы, то я готов по максимуму работать над этим проектом», — сказал он.

Управляющий партнер группы Stas Marketing Андрей Стась, который также принял участие в рабочей встрече, проинформировал Ивана Белозерцева о реализованных проектах по разработке брендов Мурманска и Ульяновской области.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в завершение встречи Иван Белозерцев выразил намерение детально рассмотреть предложения по поводу создания бренда Пензенской области.

Тема разработки бренда Пензенской области ранее уже активно обсуждалась в регионе.

При прежнем губернаторе — Василии Бочкареве — была подготовлена стратегия формирования и продвижения бренда Пензенской области. В марте 2013 года ее представил Алексей Илика, занимавший на тот момент пост министр общественных связей и массовых коммуникаций региона.

Данная концепция получила неоднозначную оценку со стороны общественности. Так, 43 представителя отрасли территориального брендинга России и стран СНГ направили открытое письмо Василию Бочкареву, в котором указали на слабые места и выразили пожелание, чтобы «проекты по территориальному брендингу были открытыми, технологичными, идейными и успешными».

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