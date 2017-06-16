Михаил Кудимов стал директором МКП «Теплоснабжение города Пензы» ЖКХ Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Михаил Кудимов, который на протяжении последних полутора лет работал заместителем начальника управления культуры Пензы, назначен директором МКП «Теплоснабжение города Пензы». © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Когда именно он освободил прежнюю должность, в городском управлении культуры уточнить отказались. Вместе с тем в приемной МКП «Теплоснабжение города Пензы» ИА «PenzaNews» сообщили, что Михаил Кудимов занял новый пост еще 25 апреля. Читайте также

Анастасия Баязитова стала замначальника управления культуры Пензы Информация о новом директоре размещена в соответствующем разделе на сайте предприятия. Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», МКП «Теплоснабжение города Пензы» планируется приватизировать. 5 июня 2017 года вице-мэр Юрий Ильин сообщил, что в настоящее время определяется состав имущества, подлежащего приватизации. Впоследствии будет подана заявка на выпуск акций и изменены уставные документы. За этим последует продажа акций. Предположительно, приватизация предприятия завершится осенью текущего года. Нашли ошибку в тексте?

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