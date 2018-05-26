Камнев отметил системообразующую роль ШОС в международных региональных взаимоотношениях Политика

Пенза, 26 мая 2018. PenzaNews. Член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев, выступая на пленарном заседании форума политических партий стран Шанхайской организации сотрудничества, отметил системообразующую роль ШОС в международных региональных взаимоотношениях.

Фото: Facebook.com/gkamnev

«За последние десять с лишним лет стараниями всех государств-членов ШОС эта организация уже стала влиятельной участницей современной системы международных отношений, играет важную роль в поддержании мира и стабильности в регионе, содействии многополярности и демократическому процессу, изменении и совершенствовании системы глобального управления. Сегодня организация активно развивается, имеет высокий международный авторитет», — напомнил он.

По мнению Георгия Камнева, о системообразующей роли ШОС в международных региональных взаимоотношениях говорит факт взаимодействия организации с другими авторитетными структурами наднационального уровня.

Он подчеркнул, что высокая оценка перспективам совместной работы Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) была дана в Бишкеке.

«По словам экспертов, в рамках интеграции можно будет рассмотреть вопрос об изменении единой мировой валюты и переходе на другую систему взаиморасчетов. Это поможет более активному развитию экономики стран-участников обеих организаций. Эксперты говорят, что союз ШОС и ЕАЭC может стать самым крупным интеграционным объединением в мире», — сказал член президиума ЦК КПРФ.

Кроме того, он добавил, что растет качество взаимоотношений между странами-участницами в рамках организации.

«Сотрудничество выходит на новые рубежи. Теперь это не только безопасность и экономика. Органичным продолжением дружбы между странами-участницами явилось обсуждение вопросов, касающихся социальной, общественной сферы. Так, был создан молодежный совет при ШОС, клуб молодых предпринимателей, организуются студенческие форумы, несколько дней назад прошел первый форум женщин стран ШОС. Проводятся международные спортивные мероприятия. Заметным событием стало проведение Народного форума ШОС», — отметил Георгий Камнев.

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Он также обратил внимание на то, что высказываются разумные предложения по дальнейшему укреплению дружеских связей путем налаживания отношений между регионами стран-участниц.

«Фактически такой подход уже реализуется, поскольку саммиты ШОС проходят не только в столицах. Ранее саммиты проходили в Санкт-Петербурге, Шанхае, Екатеринбурге, Уфе. Через несколько дней откроется саммит в Циндао, а в 2020 году главы государств соберутся в Челябинске», — сказал коммунист.

По его мнению, укрепление межрегиональных связей позволит повысить качество взаимоотношений и активнее развивать сотрудничество в сфере культуры и экономики.

«Проведение мероприятий по культурному обмену существенно повысит степень доверия и дружбы между народами стран ШОС. Установление крепких взаимоотношений между регионами стран ШОС позволит более детально рассматривать имеющееся проблемное поле. Благодаря такому тесному сотрудничеству возможно выработка конкретных эффективных предложений с учетом мнения специалистов-практиков, ежедневно работающих над решением актуальных для ШОС задач», — пояснил Георгий Камнев.

Шанхайская организация сотрудничества — постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная лидерами России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана в 2001 году.

До этого все указанные страны, кроме Узбекистана, были участницами «Шанхайской пятерки» — политического объединения, основанного на Соглашении об укреплении доверия в военной области в районе границы (Шанхай, 1996) и Соглашении о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы (Москва, 1997). После включения в организацию Узбекистана «пятерка» стала «шестеркой» и была переименована в ШОС.

В июне 2016 года были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана.

В настоящее время четыре страны — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия — имеют в ШОС статус наблюдателя, а шесть — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка — партнера по диалогу.