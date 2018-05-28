Георгий Камнев ознакомился с китайской моделью взаимодействия власти и бизнеса Политика

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев, который в составе российской делегации находится с рабочим визитом в КНР, где принимает участие в серии международных мероприятий, ознакомился с китайской моделью взаимодействия власти и бизнеса.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» лидер пензенских коммунистов, накануне в Шэньчжэне он посетил две крупные компании с мировым именем — Mindray, которая занимается производством медицинского оборудования, и Huawei, реализующую сложные решения в сфере телекоммуникаций и безопасности.

Георгий Камнев отметил, что власти Китая оказывают всестороннюю поддержку предприятиям, активно внедряющим инновации, в том числе в части продвижения их проектов в других странах.

Он подчеркнул, что такое совместное партнерство государства и бизнеса осуществляется в рамках программы «Один пояс — один путь», направленной на создание и совершенствование логистических каналов, охватывающих весь евразийский континент.

Вместе с тем член президиума ЦК КПРФ обратил внимание на то, что правительство страны, поэтапно реализую экономическую стратегию, предложенную лидером КНР, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпином (Xi Jinping), помогает развиваться не только компаниям-гигантам, но и начинающим бизнесменам из провинций.

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«Перед нами выступал секретарь одного из райкомов Компартии Китая в Шэньчжэне. Он рассказал, как человек, желающий открыть свой бизнес, может это сделать. На самом деле все очень просто. Предприниматель приходит в райком, рассказывает о своей бизнес-идее, о том, как он собирается ее реализовывать, как будет развивать свой бизнес, а также о том, что ему для этого нужно от партии. Партия помогает консультациями, которые включают в себя поиск лучшего места для офиса, подбор кадров и так далее», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также состоялась встреча с рядом предпринимателей, в том числе руководителями «трех молодых и не самых крупных» местных высокотехнологичных компаний, которым власти оказали поддержку на начальном этапе.

«Общий доход этих компаний за прошлый год составил около 1,5 трлн. юаней. Это 15 трлн. рублей, что равно годовому федеральному российскому бюджету», — отметил Георгий Камнев.