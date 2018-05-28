Мэры Пензы и Сыктывкара подписали соглашение о сотрудничестве Политика

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и мэр Сыктывкара Валерий Козлов подписали соглашение о сотрудничестве в ходе рабочей встречи в понедельник, 28 мая.

Фото: Penza-gorod.ru

Виктор Кувайцев выразил уверенность в том, что стороны будут активнее обмениваться полезным опытом.

В свою очередь Валерий Козлов также отметил значимость межмуниципального партнерства, указав, что, несмотря на большую удаленность, у городов много общего — это касается участия в федеральных программах, вопросов жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обеспечения.

После официальной церемонии стороны обменялись памятными подарками.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, соглашение позволит наладить взаимодействие в экономической, научно-технической и культурной сферах, обеспечить постоянное информационное сотрудничество во всех сферах социально-экономической и гуманитарной деятельности.

Стороны заинтересованы выработать единую политику в вопросах сохранения и развития потенциала городов, улучшения инвестиционного климата, создания условий для подготовки квалифицированных кадров, решения социально-экономических проблем.