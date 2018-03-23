70% глав администраций районов Пензенской области старше 50 лет Политика

Пенза, 23 марта 2018. PenzaNews. Возраст 70% глав администраций районов Пензенской области — 19 человек из 27 — составляет от 50 до 65 лет. Об этом свидетельствуют данные анализа, проведенного ИА «PenzaNews».

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При этом рубеж в 60 лет преодолели семеро руководителей, или 26% от общего числа.

Самыми возрастными из них являются главы администраций Кузнецкого и Каменского районов — 64-летние Валерий Костин и Константин Грошев. В группе «60+» они работают на своих постах дольше всех.

Валерий Костин занял должность главы еще в 2007 году, будучи до этого полпредом губернатора Василия Бочкарева в группе муниципальных образований №5.

Бывший начальник ОВД по Каменскому району Константин Грошев возглавил администрацию в 2011 году.

На год младше Николай Дружинин и Владимир Едалов, которые руководят администрациями Белинского и Сосновоборского районов — им по 63 года.

Николай Дружинин, ранее возглавлявший транспортную службу на птицефабрике «Васильевская», получил новую должность в 2017 году. Владимир Едалов начал карьеру муниципального чиновника в 2016 году после работы в учреждении «Поволжуправтодор».

62 года в феврале исполнилось главе администрации Бессоновского района Вячеславу Демичеву. Ранее он занимал аналогичный пост в Лунинском районе и сменил место работы в 2014 году.

По 61 году главам администраций Мокшанского и Земетчинского районов — Николаю Тихомирову и Юрию Щеглову. Если первый прежде являлся заместителем главы и получил повышение в 2013 году, то второй до осени 2017-го руководил школой №58 города Пензы.

В возрастной категории «50–60 лет» находятся 12 глав районных администраций Пензенской области, что составляет 44%.

В их числе — Сергей Хазов (Камешкирский район), Валерий Еськин (Пачелмский), Ришат Алтынбаев (Лопатинский), Александр Водопьянов (Городищенский), Николай Уракчеев (Нижнеломовский), Людмила Линина (Никольский), Владимир Фадеев (Шемышейский), Юрий Моисеев (Неверкинский), Александр Горшков (Тамалинский), Тамара Павлуткина (Башмаковский), Михаил Буслаев (Вадинский) и Алевтина Решетченко (Наровчатский).

По длительности нахождения в должности главы администрации среди них выделяются три человека.

Это Ришат Алтынбаев, который занимает пост почти 19 лет — с августа 1999 года; Александр Водопьянов, с 1998-го работавший в Наровчатском районе, а с осени 2017 года в Городищенском; а также Николай Уракчеев — с 1999-го он трудился в Пачелмском районе (с пятилетним перерывом — с 2002 по 2007 годы, когда работал главой местного самоуправления), а с 2014-го переехал в Нижнеломовский.

С точки зрения предыдущего направления деятельности обращают на себя внимание биографии следующих руководителей: Сергея Хазова как одного из двух глав, ранее трудившихся в региональном Минлесхозе; Александра Горшкова с опытом работы в уголовно-исполнительной системе, в том числе в должности начальника управления ФСИН России по Пензенской области; Юрия Моисеева, занимавшегося бизнесом в Саратовской области; Алевтины Решетченко, перешедшей из сферы образования; а также Владимира Фадеева, возглавлявшего ООО «Здравница». Остальные являлись чиновниками.

Возраст еще шести глав районных администраций, или 22%, варьируется от 41 до 59 лет.

Это Юрий Ахрамеев (Спасский район), Сергей Козин (Пензенский), Александр Спирягин (Колышлейский), Алексей Атясов (Лунинский), Олег Рачков (Бековский) и Александр Бедикин (Сердобский).

При этом Александр Спирягин и Олег Рачков занимают свои должности с 2010 года. Остальные были назначены в 2013–2016 годах.

Наиболее малочисленной оказалась возрастная группа «30–40 лет» — 7%. Самыми молодыми главами администраций являются 37-летний Иван Кирюхин (Малосердобинский) и 31-летний Николай Аргаткин (Иссинский).

Оба приступили к работе в 2017 году, причем если Иван Кирюхин до этого работал в той же администрации начальником орготдела, то Николай Аргаткин, как и Сергей Хазов, прежде трудился в Минлесхозе.

Согласно российскому законодательству, общеустановленный пенсионный возраст в стране составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. По его достижении каждый россиянин может претендовать на получение пенсии по старости.

Достигнув этого возраста, гражданин превращается из плательщика пенсионных взносов в получателя пенсионных выплат.

Предельный возраст пребывания на гражданской или муниципальной службе в России составляет 65 лет. Срок пребывания на федеральной должности может быть продлен до 70 лет.

Раньше предельный возраст чиновников составлял 60 лет, но мог быть продлен до 65 лет.