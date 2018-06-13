Вячеслав Гладков назначен зампредом правительства Ставропольского края Политика

Ставрополь, 13 июня 2018. PenzaNews. Бывший заместитель губернатора – председателя правительства Севастополя, экс-мэр Заречного Пензенской области Вячеслав Гладков назначен заместителем председателя правительства Ставропольского края – руководителем аппарата правительства субъекта федерации.

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Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в среду, 13 июня.

Эту должность по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы оставила Ольга Прудникова. Глава субъекта федерации принял ее отставку 9 июня.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 2009 по 2016 годы Вячеслав Гладков занимал пост мэра Заречного Пензенской области.

В сентябре 2016 года был назначен заместителем губернатора – председателя правительства Севастополя.

В апреле 2018 года Вячеслав Гладков покинул правительство Севастополя в связи с переходом на новое место работы.