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Вячеслав Гладков назначен зампредом правительства Ставропольского края

15:53 | 13.06.2018 | Политика

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Ставрополь, 13 июня 2018. PenzaNews. Бывший заместитель губернатора – председателя правительства Севастополя, экс-мэр Заречного Пензенской области Вячеслав Гладков назначен заместителем председателя правительства Ставропольского края – руководителем аппарата правительства субъекта федерации.

Вячеслав Гладков назначен зампредом правительства Ставропольского края. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в среду, 13 июня.

Эту должность по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы оставила Ольга Прудникова. Глава субъекта федерации принял ее отставку 9 июня.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 2009 по 2016 годы Вячеслав Гладков занимал пост мэра Заречного Пензенской области.

В сентябре 2016 года был назначен заместителем губернатора – председателя правительства Севастополя.

В апреле 2018 года Вячеслав Гладков покинул правительство Севастополя в связи с переходом на новое место работы.

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