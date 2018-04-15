EN
12:59:34 Воскресенье, 15 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Вячеслав Гладков сообщил о переходе на новое место работы

11:07 | 15.04.2018 | Политика

Печать

Севастополь, 15 апреля 2018. PenzaNews. Заместитель губернатора – председателя правительства Севастополя, экс-мэр Заречного Пензенской области Вячеслав Гладков сообщил, что переходит на новое место работы.

Вячеслав Гладков сообщил о переходе на новое место работы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Задачи, которые были передо мной поставлены, выполнены. Выборы президента России проведены открыто, честно, на высоком уровне. По согласованию я перехожу на другое место работы», — сказал он в ходе совещания в правительстве города.

Где именно Вячеслав Гладков продолжит карьеру, он не уточнил.

Читайте также

Вячеслава Гладкова попросили остаться на посту замгубернатора Севастополя

Глава Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что вице-губернатор показал себя хорошим руководителем, умеющим организовать работу по вверенным ему направлениям, а также пожелал Вячеславу Гладкову успехов на новом рабочем месте.

Губернатор вручил ему почетную грамоту, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Впервые информация о грядущем увольнении Вячеслава Гладкова появилась 19 марта — на следующий день после выборов президента России.

Впоследствии чиновник подтвердил журналистам, что написал соответствующее заявление на имя губернатора Дмитрия Овсянникова, однако тот это никак не прокомментировал.

Загрузка...
Читайте также
Шестеро пензенских школьников участвуют во всероссийской олимпиаде Пензенские спортсмены завоевали две «бронзы» на чемпионате России по панкратиону
В Бессоновском районе отработали действия при ДТП с пострадавшими Мэр Пензы убедился в том, что организованы автобусы до Восточного кладбища
В Колышлейском районе несовершеннолетний подозревается в краже проводов из цеха Губернатор призвал жителей Пензы прийти на матч «Дизелиста»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама