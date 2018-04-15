Вячеслав Гладков сообщил о переходе на новое место работы Политика

Севастополь, 15 апреля 2018. PenzaNews. Заместитель губернатора – председателя правительства Севастополя, экс-мэр Заречного Пензенской области Вячеслав Гладков сообщил, что переходит на новое место работы.

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«Задачи, которые были передо мной поставлены, выполнены. Выборы президента России проведены открыто, честно, на высоком уровне. По согласованию я перехожу на другое место работы», — сказал он в ходе совещания в правительстве города.

Где именно Вячеслав Гладков продолжит карьеру, он не уточнил.

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Глава Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что вице-губернатор показал себя хорошим руководителем, умеющим организовать работу по вверенным ему направлениям, а также пожелал Вячеславу Гладкову успехов на новом рабочем месте.

Губернатор вручил ему почетную грамоту, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Впервые информация о грядущем увольнении Вячеслава Гладкова появилась 19 марта — на следующий день после выборов президента России.

Впоследствии чиновник подтвердил журналистам, что написал соответствующее заявление на имя губернатора Дмитрия Овсянникова, однако тот это никак не прокомментировал.