Пензенский застройщик «Декор-Трейд» признан банкротом Экономика

Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области признал акционерное общество «Декор-Трейд», зарегистрированное по адресу: Пенза, улица Тарханова, 1, несостоятельным (банкротом).

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В отношении организации открыто конкурсное производство сроком на 1 год.

Таким образом, суд счел законным требование жителя Пензенской области Кирилла Баранова, являющегося дольщиком компании. Сумма в 2 млн. 971 тыс. 180 рублей включена в реестр требований кредиторов АО «Декор-Трейд».

При этом средства в размере около 1,6 млн. рублей, уплаченные до расторжения договора об участии в долевом строительстве от 23 июня 2014 года за однокомнатную квартиру на четвертом этаже дома в микрорайоне «Среда» в Сосновке, включены в третью очередь; 1,4 млн. рублей, в том числе проценты за пользование денежными средствами и штраф — в четвертую; а требование в 1,4 млн. рублей учитывается в реестре отдельно и подлежит удовлетворению после погашения основной суммы задолженности.

Конкурсным управляющим АО «Декор-Трейд» утвержден член ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство» Владимир Виноградов. Ему установлено вознаграждение в 30 тыс. рублей с выплатой ежемесячно за счет средств должника.

Судебное заседание по вопросу завершения или продления срока конкурсного производства назначено на 28 марта 2019 года.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в сентябре 2017 года полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» по факту срыва сроков сдачи дома в микрорайоне №4 в Сосновке компанией «Декор-Трейд».

13 октября оно было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

18 октября Железнодорожный районный суд Пензы избрал в отношении руководителя организации Игоря Николаева меру пресечения в виде домашнего ареста.

После этого дольщики направили в УМВД России по Пензенской области обращение с просьбой заключить его под стражу, однако в полиции пояснили, что принятие таких решений находится исключительно в компетенции суда.