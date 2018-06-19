Нестеров сменил Демкина на посту главы местного отделения «Справедливой России» в Пензе Политика

Пенза, 19 июня 2018. PenzaNews. Адвокат коллегии адвокатов «Правовед» Сергей Нестеров сменил директора по спецпроизводству ООО «ЛМЗ «МашСталь» Александра Демкина на посту председателя совета местного отделения «Справедливой России» в Пензе в рамках плановой ротации. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил глава совета реготделения партии, зампред комитета Законодательного собрания Пензенской области по бюджетной, налоговой и финансовой политике Валерий Плахута.

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Он отметил, что Сергей Нестеров, в отличие от Александра Демкина, является рядовым членом партии и не входит в совет регионального отделения.

По словам Валерия Плахуты, новый руководитель был избран большинством голосов в ходе тайного голосования, состоявшегося в рамках собрания местного отделения 8 июня, при этом конкуренцию ему составил Дмитрий Юрченко.

Он напомнил также, что в 2017 году Сергей Нестеров был выдвинут кандидатом в депутаты Законодательного собрания региона шестого созыва: общеобластную часть списка тогда возглавлял лидер пензенских эсеров Валерий Плахута, вторым номером шел генеральный директор ООО «Гелиос» Алексей Шпагин, а третьим — адвокат.

Председатель совета реготделения «Справедливой России» не исключил, что в 2019 году Сергей Нестеров будет баллотироваться в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва.