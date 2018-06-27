Путин вручил Белозерцеву орден Почета — пресс-служба облправительства Политика

Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. Президент России Владимир Путин вручил губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву орден Почета. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте правительства региона.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Торжественная церемония награждения прошла в Кремле в среду, 27 июня 2018 года. Губернатор Пензенской области удостоен высокой государственной награды за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу», — отмечается в тексте.

Фото: Pnzreg.ru

Вместе с тем в обнародованном на сайте Кремля списке участников церемонии , в котором значатся 35 человек, фамилия главы региона отсутствует.

Получить комментарий пресс-секретаря губернатора и правительства Пензенской области Дины Черемушкиной относительно данной ситуации ИА «PenzaNews» не удалось — на протяжении двух часов она не отвечала на звонки корреспондентов.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев удостоен ордена Почета в соответствии с указом президента России №512, который Владимир Путин подписал еще 24 октября 2017 года.