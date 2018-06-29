Сергей Юркин возглавил администрацию Каменского района Политика

Каменка, 29 июня 2018. PenzaNews. Сергей Юркин назначен главой администрации Каменского района Пензенской области по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы, которая стала вакантной после досрочной отставки Константина Грошева, занимавшего данный пост на протяжении последних семи лет.

Фото: Kamenka.pnzreg.ru

Как сообщается на сайте администрации, соответствующее решение принято депутатами районного собрания представителей в ходе 22-й сессии в пятницу, 29 июня.

При этом информация о том, кто составил конкуренцию Сергею Юркину и какое количество депутатов поддержали его кандидатуру, отсутствует.

Получить комментарии ответственных лиц ИА «PenzaNews» не удалось — в секторе кадровой работы, куда корреспондента перенаправили из приемной, на телефонные звонки длительное время никто не отвечал.

Ранее Сергей Юркин работал заместителем Константина Грошева. С 14 июня 2018 года он исполнял обязанности главы администрации Каменского района.