Стать премьер-министром Пашиняну помогла гражданская журналистика — Костандян Политика

Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. Избрание Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении в результате «бархатной революции» стало возможным благодаря развитию в стране гражданской журналистики. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказала корреспондент армянской региональной телекомпании «9 алик» Татевик Костандян, которая находится в Пензе на стажировке в рамках проекта «Гранатово-березовый коктейль».

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«Гражданская журналистика очень повлияла на то, чтобы люди узнали [о Николе Пашиняне]. Без нее у него, я думаю, ничего бы не получилось. Вначале, когда все эти действия начались, государственные СМИ вообще не говорили об этом. Мы просто смотрели наши сериалы обычные и все: как будто ничего не происходит. По телевизору показывали события в таком ракурсе, будто 20 человек [вышли на протесты] и все, народа нет», — пояснила собеседница агентства.

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При этом, по ее словам, частные СМИ, работающие на территории республики, не могли дать своей аудитории достаточной информации из-за нехватки сотрудников.

«И вот тогда [на помощь] пришла гражданская журналистика, блогеры. Очень много народа узнало об этом благодаря [...] людям, которые очень активны в Facebook, у нас он популярен. Потом стали и государственные СМИ об этом сообщать. Перелом наступил, когда перестала действовать полиция, они просто стояли рядом [с протестующими]. Им даже передавали что-то поесть. Они шепотом благодарили и говорили, что не могут быть с протестующими, но душой болеют за них. Когда войска вышли на митинг, хоть это и запрещено законом, правительство поняло, что все вместе с нами», — добавила Татевик Костандян.