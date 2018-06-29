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Татевик Костандян сравнила российскую и армянскую журналистику

12:43 | 29.06.2018 | Общество

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Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. Журналистика в Армении и России во многом схожа, но имеет и существенные различия. Такое мнение ИА «PenzaNews» выразила корреспондент армянской региональной телекомпании «9 алик» Татевик Костандян, которая с 6 июня находится на стажировке в Пензе в рамках волонтерского проекта для молодых журналистов «Гранатово-березовый коктейль».

Татевик Костандян сравнила российскую и армянскую журналистику

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Всегда интересно увидеть, как работают другие. Когда ты далеко, кажется, что в другом месте и жизнь другая, но оказалось, что в целом те же проблемы. Самая большая, как я поняла, общаясь с коллегами — это зарплата журналистов. У вас она небольшая, и у нас так же. Журналистикой в основном занимаются женщины, потому что ей не всегда можно заработать», — сказала она.

Татевик Костандян отметила, что знания о ситуации в российской медиасфере она почерпнула в том числе из общения со студентами кафедры «Журналистика» Пензенского государственного университета.

«У них еще нет опыта, но они многое могут рассказать. У вас тоже все рвутся в столицу, а здесь работают те, кто остался, неважно — есть у него журналистское образование или нет. У нас тоже так — недобор в профессии. Мне было интересно, как здесь организована работа на телевидении. Я даже по-хорошему позавидовала, потому что у нас зачастую очень мало людей: один делает репортаж, снимает и монтирует», — добавила собеседница агентства.

При этом, на ее взгляд, в Армении меньше шанс наступления негативных последствий для журналистов после критических публикаций.

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«Журналисту ничего не грозит, если он пишет те вещи, о которых не стоит писать. Это кажется классным, но в итоге это не совсем так. Иногда СМИ очерняют людей — политик это или кто-то другой. Если ты работаешь не в столице, а в маленьком городе, ты можешь писать что угодно про мэра и жить спокойно дальше. У вас строже», — сказала журналистка.

Также она выразила мнение, что доверие к государственным СМИ у населения меньше, чем к частным.

Кроме того, Татевик Костандян обратила внимание на то, что в Армении, в отличие от России, очень популярен Facebook и благодаря нему — гражданская журналистика, поэтому блогеры и активные пользователи соцсети распространяют информацию более оперативно, чем журналисты.

«Если бы в мой город приехали люди из другой страны, в новостях в первый же день я бы точно рассказала об этом. Международные проекты у нас очень популярны. У нас телевидение, наверное, более оперативное. Может быть, у ваших тележурналистов очень насыщенный график, не знаю, но они с нами связались [для интервью] только 25 июня», — добавила она.

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