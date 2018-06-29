«Бархатную революцию» в Армении нельзя сравнивать с Майданом — Татевик Костандян Политика

Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. Проведение аналогии между «бархатной революцией» в Армении весной 2018 года и Майданом на Украине осенью 2013-го – зимой 2014 года, в результате которого погибли десятки людей, является некорректным. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказала корреспондент армянской региональной телекомпании «9 алик» Татевик Костандян, которая находится в Пензе на стажировке в рамках волонтерской программы для молодых журналистов «Гранатово-березовый коктейль».

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«Было обидно, когда некоторые люди говорили, что это второй Майдан. Нам всегда хотелось сказать, что ни Америка, ни Россия, ни любое другое государство тогда не имело значения. Все, что мы делали, мы делали сами. Это было то, чего хотел армянский народ. У нас было правительство, которое нам не нравилось. Мы терпели очень много», — пояснила она.

Татевик Костандян отметила, что во время мирных протестов в Армении на улицах царила непередаваемая позитивная атмосфера.

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«Это было так здорово, так весело. И ни капли крови не было, что самое главное. На улицах кто-то жарил шашлык, кто-то играл в мячик, кто-то сидел книжку читал. Вообще никто не работал, даже многие журналисты. [...] Когда весь твой народ там, ты не можешь оставаться непричастным. Было очень много женщин с грудными детьми, они с колясками сидели в тени. Это был как праздник, а не революция. Только некоторые бабушки и дедушки были недовольны. Надо было добраться до какого-то места, а транспорт не работал, потому что все сидят на улице. Потом они, конечно, были благодарны», — поделилась своими воспоминаниями журналистка.