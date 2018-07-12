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Сарафанников сменил Костина на посту директора МУП «Спецбюро»

09:59 | 12.07.2018 | Политика

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Пенза, 12 июля 2018. PenzaNews. Михаил Сарафанников сменил Вадима Костина на посту директора муниципального унитарного предприятия «Специализированное бюро по коммунальному обслуживанию населения города Пензы». Соответствующее постановление подписал мэр Виктор Кувайцев.

Сарафанников сменил Костина на посту директора МУП «Спецбюро»

Фото: Penza-gorod.ru

Согласно тексту документа, к исполнению обязанностей новый руководитель, занимавший ранее должность заместителя главы администрации Железнодорожного района города, приступил в четверг, 12 июля.

По данным, размещенным на сайте районной администрации, в числе заместителей главы Олега Денисова также указана Надежда Корязова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувший вторник, 11 июля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в ходе совещания в мэрии обратил внимание подчиненных на выявленные факты нерационального расходования бюджетных средств и ресурсов.

При этом он озвучил конкретные примеры, один из которых касался деятельности МУП «Специализированное бюро по коммунальному обслуживанию населения города Пензы».

По словам Виктора Кувайцева, заместитель директора МУП «Спецбюро» предоставлял в пользование площади предприятия под похоронное агентство, которым владеет его супруга, хотя организация имеет долги по заработной плате.

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