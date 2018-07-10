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Замглавы пензенского «Спецбюро» предоставлял площади под похоронное агентство жены

13:16 | 10.07.2018 | Общество

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Пенза, 10 июля 2018. PenzaNews. Заместитель директора МУП «Специализированное бюро по коммунальному обслуживанию населения города Пензы» предоставлял в пользование площади предприятия под похоронное агентство, которым владеет его супруга. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе совещания в администрации города, приводя примеры нерационального расходования средств и ресурсов.

Замглавы пензенского «Спецбюро» предоставлял площади под похоронное агентство жены. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При этом МУП имеет долги по зарплате, территория кладбищ находится в запущенном состоянии», — уточнил он.

Виктор Кувайцев также напомнил ситуацию со СМУП «Пензалифт», когда руководитель и его сын, накопив огромные долги, начали переводить активы муниципального унитарного предприятия в свою частную компанию.

«Муниципалитет вовремя вмешался, и теперь предприятие работает нормально», — пояснил глава администрации Пензы.

Кроме того, по его словам, известен факт осуществления руководителем МКУ «Рекламная служба города Пензы» схемы закупки оборудования через частную фирму таким образом, что оно для мэрии обошлось вдвое дороже, чем если бы приобреталось напрямую.

«По всем приведенным случаям сегодня будут приняты соответствующие решения», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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