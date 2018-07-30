Игорь Алексеев поблагодарил организаторов народного схода в Пензе Политика

Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Член партии «Справедливая Россия» Игорь Алексеев поблагодарил организаторов народного схода, состоявшегося в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе по инициативе КПРФ в рамках всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста 28 июля.

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«Отличная работа по организации народного схода и прекрасный результат — около 4 тыс. неравнодушных граждан Пензы и области из разных партий и движений, а также просто беспартийных неравнодушных людей! Спасибо, что предоставили слово, и я смог донести свои мысли и наболевшие у простого люда слова в адрес властей, игнорирующих интересы народа на данном этапе развития страны», — написал Игорь Алексеев на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, КПРФ и ее «боевой отряд «Левый фронт» находятся в Пензе «на переднем крае настоящей борьбы за справедливость».

«И пусть у меня регулярно возникают вопросы к коммунистам, и мне не нравится многое в их политике или в их лидерах, но это мои вопросы и мое недовольство», — добавил представитель «Справедливой России».

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Он также высказал мнение, что такие люди, как член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгий Камнев; первый секретарь горкома Компартии России Юлиана Котова; координаторы «Левого фронта» в Поволжье и Пензенской области Сергей Падалкин и Виктор Хомец, идут верным путем.

«Не сбавляйте обороты протеста, тогда нам удастся остановить кучку зажравшихся граждан и прекратить разрушение Родины», — обратился к ним Игорь Алексеев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 28 июля в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе по инициативе КПРФ в рамках всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста состоялся народный сход.

По подсчетам организаторов, участие в нем приняли более 2,5 тыс. человек.

В ходе протестного мероприятия была зачитана резолюция для отправки в Москву — президенту России Владимиру Путину и председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

В ней, в частности, содержатся требования прекратить начатую пенсионную реформу, остановить повышение цен на бензин и увеличение НДС, ввести прогрессивную шкалу налогообложения, а также ряд других.