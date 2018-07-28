В Пензе прошел народный сход против повышения пенсионного возраста Общество

Пенза, 28 июля 2018. PenzaNews. Более 2,5 тыс. человек, по подсчетам организаторов, приняли участие в народном сходе, состоявшемся в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе по инициативе КПРФ в рамках всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста.

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Пришедшие разместились не только на центральной площадке, но и на прилегающих дорожках вплоть до здания дворца культуры. Многие пытались спрятаться от палящего летнего солнца в тени деревьев.

В руках протестующие держали флаги КПРФ, комсомола, «Левого фронта», официально незарегистрированной «Объединенной коммунистической партии», «Справедливой России» и «Бездомного полка», представляющего интересы обманутых дольщиков.

Также в сквере можно было увидеть плакаты с надписями: «Пенза против повышения пенсионного возраста», «Мы требуем увеличения пенсии, а не пенсионного возраста», «В гробу мы увидим нашу пенсию», «Заплати налоги и умри спокойно», «Хочу быть бабушкой, а не лошадью» и другими.

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Отдельные требования выдвинули клиенты фирмы «Инвест-Гарант», привлекавшей денежные средства населения по договорам займа, которая некоторое время назад прекратила выплаты. Так, один из плакатов был адресован чиновникам: «Власти! Помогите обманутым вкладчикам «Инвест-Гаранта».

В месте проведения схода все желающие могли получить специальный выпуск газеты «Правда», посвященный пенсионной реформе, и поставить подпись под петицией против увеличения возраста выхода на заслуженный отдых.

Сначала перед собравшимися выступила первый секретарь пензенского горкома КПРФ Юлиана Котова, которая призвала жителей активнее выражать свой протест.

«Власть будет смотреть: будут люди дальше сопротивляться или нет. Если все ограничится одноразовыми митингами, поверьте, они примут этот законопроект и во втором, и в третьем чтениях», — отметила она.

Эту позицию поддержали и другие выступающие.

Когда слово взял координатор «Левого фронта» в Пензенской области Виктор Хомец, ранее отбывший сутки ареста за размещение на ограждении путепровода баннера с надписью «Единая Россия», будь ты проклята за повышение пенсионного возраста», пришедшие выразили ему свою поддержку, скандируя «Молодец!»

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Одно из предложений касалось отзыва депутатов Госдумы РФ от Пензенской области Ивана Фирюлина и Сергея Есякова, входящих во фракцию «Единая Россия», из-за поддержки правительственной реформы, а также требования о роспуске Законодательного собрания региона, которое большинством голосов также высказалось за увеличение пенсионного возраста. Его озвучил член «Справедливой России» Игорь Алексеев.

Как отметил в своем выступлении заместитель главного редактора газеты «Улица Московская» Евгений Малышев, выполняющий функции пресс-секретаря «Бездомного полка», волна активных протестов началась в Пензенской области еще минувшей осенью, когда на митинги начали выходить обманутые дольщики, а теперь к ним добавились вкладчики «Инвест-Гаранта» и недовольные пенсионной реформой.

При этом, по его мнению, региональная власть пытается не замечать растущее недовольство граждан.

В завершение народного схода свое несогласие с инициативой о повышении пенсионного возраста высказал член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгий Камнев.

По его словам, в России насчитывается около 150 долларовых миллиардеров, которые добиваются своих целей, а разобщенным гражданам пока не удается действовать как единая сила.

Кроме того, Георгий Камнев обратил внимание на то, что голоса жителей, которые поддерживают оппозицию на выборах различного уровня, зачастую распыляются между кандидатами.

«В следующем году состоятся выборы в Пензенскую городскую думу. […] КПРФ создает оппозиционный блок, […] чтобы не разрозненные были кандидаты, а один нормальный человек от народа», — пояснил лидер пензенских коммунистов.

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По его мнению, такой же тактики впредь следует придерживаться и на других выборах.

Затем была зачитана резолюция народного схода в Пензе, которая будет направлена президенту России Владимиру Путину и председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

В ней, в частности, содержатся требования прекратить начатую пенсионную реформу, остановить повышение цен на бензин и увеличение НДС, ввести прогрессивную шкалу налогообложения, а также ряд других.

Высокопоставленные региональные чиновники и представители «Единой России» народный сход проигнорировали, хотя накануне, по данным ИА «PenzaNews», активисты направили официальные приглашения губернатору Ивану Белозерцеву и председателю Законодательного собрания Пензенской области, секретарю реготделения партии власти Валерию Лидину с предложением принять участие в дискуссии о целесообразности принятия резонансного законопроекта.

Журналисты пензенских телеканалов на митинге замечены не были.