Георгий Камнев раскритиковал в парламенте региона законопроект о пенсионной реформе Политика

Пенза, 13 июля 2018. PenzaNews. Член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгий Камнев подверг критике проект федерального закона №489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», который предусматривает повышение пенсионного возраста.

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«Если вы предлагаете законопроект, вы хотя бы назовите основные параметры: […] с какой опасностью столкнулись сегодня и к чему это приведет. Раз этих цифр нет, получается, что законопроект не подготовлен и, по всей видимости, совершенно не обоснован», — сказал он при обсуждении документа в ходе 10-й внеочередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, которая состоялась в пятницу, 13 июля.

По словам Георгия Камнева, если брать пример с западных стран в части повышения пенсионного возраста, то тогда в России следует ввести и прогрессивную шкалу налогообложения, которая действует за рубежом.

«Сегодня говорят: «Давайте обратим внимание на другие страны, западные». Пенсионный возраст там действительно выше, чем у нас, но и пенсия гораздо выше. Если переводить на рубли, это от 100 до 200 тыс. рублей. У нас увеличение [...] будет на 1 тыс. рублей в год вместе с индексацией, то есть реальное увеличение пенсии в связи с реформой для действующих пенсионеров будет на 300–400 рублей, потому что сегодня индексация как раз и составляет 600–700 рублей в год, а будет 1 тыс. рублей. Мы что, добьемся таких успехов, как на Западе? Странно сравнивать несравнимые вещи. Тем более приводили в пример страны, где действует прогрессивная шкала налогообложения», — сказал коммунист, напомнив о российских олигархах, которые, имея двойное или даже тройное гражданство, являются налоговыми резидентами иностранных государств.

«Там они платят свои налоги, их прогрессивная шкала налога устраивает. Здесь мы почему-то боимся им поднять немного налоги. Это несправедливо, это неправильно», — добавил Георгий Камнев.

По его мнению, больше следует работать над увеличением эффективности труда, в частности, путем улучшения материальной базы, что в результате повлечет рост поступлений в Пенсионный фонд России.

«Что нужно для того, чтобы приобрести современное оборудование в промышленности? Необходимо, во-первых, снизить ставки по банковскому проценту, […] снизить пошлины для ввоза высокотехнологичного оборудования, развивать собственное приборостроение, но ведь этого нет сегодня в проектах, к сожалению», — отметил лидер пензенских коммунистов.

По его словам, «сначала нужно увеличить уровень жизни граждан, а потом уже увеличивать пенсионный возраст».

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«Сегодня уровень жизни пенсионеров крайне низок. По официальной статистике, 43% мужчин не доживают до 65 лет — почти половина. Фактически, это лишение пенсии», — сказал Георгий Камнев.

Кроме того, он подчеркнул, что некорректно называть в качестве причины повышения пенсионного возраста увеличение продолжительности жизни, поскольку данный прогноз рассчитывается на будущее для людей, родившихся в текущем году.

В завершение своего выступления Георгий Камнев обратил внимание на то, что представители «Единой России» перед выборами не озвучивали своим избирателям каких-либо предложений по повышению пенсионного возраста.

«Инициатором этой пенсионной реформы является «Единая Россия» и ее председатель, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. На всех выборах «Единой России», которые проходили, ни один представитель партии не говорил о том, что будет увеличиваться пенсионный возраст. Я думаю, вы прекрасно предполагаете, что было бы, если бы кто-то выступил с таким предложением», — резюмировал первый секретарь пензенского обкома КПРФ.