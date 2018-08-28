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Мэрия не согласовала пикет против присвоения Белозерцеву звания почетного гражданина

13:17 | 28.08.2018 | Политика

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Пенза, 28 августа 2018. PenzaNews. Мэрия не согласовала активистам движения «Левый фронт» пикет против присвоения губернатору Ивану Белозерцеву звания «Почетный гражданин города Пензы», который планировалось провести на площади Маршала Жукова в предстоящую пятницу, 31 августа, перед началом 48-й очередной сессии гордумы.

Мэрия не согласовала пикет против присвоения Белозерцеву звания почетного гражданина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Уведомление о публичном мероприятии было подано оппозиционерами накануне на имя главы администрации Пензы Виктора Кувайцева.

Ответ за подписью вице-мэра по социальной политике и развитию местного самоуправления Владимира Попкова поступил в «Левый фронт» в тот же день.

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В нем поясняется, что «в связи с проведением ранее запланированных работ с использованием специальной техники по санитарной уборке территории проведение публичного мероприятия перед зданием администрации города Пензы создает угрозу безопасности участников пикетирования».

По этой причине власти предложили активистам выразить свой протест в сквере имени Ф.Э. Дзержинского.

«Левый фронт», естественно, не может согласиться с этим предложением. Мы считаем, что таким образом администрация просто нашла предлог для того, чтобы не дать провести акцию протеста в запланированном нами месте. Нами будет подано исковое заявление в суд о признании незаконным ответа администрации Пензы», — прокомментировал координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин.

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