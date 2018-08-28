Мэрия не согласовала пикет против присвоения Белозерцеву звания почетного гражданина Политика

Пенза, 28 августа 2018. PenzaNews. Мэрия не согласовала активистам движения «Левый фронт» пикет против присвоения губернатору Ивану Белозерцеву звания «Почетный гражданин города Пензы», который планировалось провести на площади Маршала Жукова в предстоящую пятницу, 31 августа, перед началом 48-й очередной сессии гордумы.

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Уведомление о публичном мероприятии было подано оппозиционерами накануне на имя главы администрации Пензы Виктора Кувайцева.

Ответ за подписью вице-мэра по социальной политике и развитию местного самоуправления Владимира Попкова поступил в «Левый фронт» в тот же день.

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В нем поясняется, что «в связи с проведением ранее запланированных работ с использованием специальной техники по санитарной уборке территории проведение публичного мероприятия перед зданием администрации города Пензы создает угрозу безопасности участников пикетирования».

По этой причине власти предложили активистам выразить свой протест в сквере имени Ф.Э. Дзержинского.

«Левый фронт», естественно, не может согласиться с этим предложением. Мы считаем, что таким образом администрация просто нашла предлог для того, чтобы не дать провести акцию протеста в запланированном нами месте. Нами будет подано исковое заявление в суд о признании незаконным ответа администрации Пензы», — прокомментировал координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин.