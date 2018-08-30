Суд разрешил пикет против присвоения губернатору звания почетного гражданина Пензы Политика

Пенза, 30 августа 2018. PenzaNews. Ленинский районный суд признал незаконным отказ мэрии согласовать проведение у памятника Советской Конституции пикета против присвоения губернатору Ивану Белозерцеву звания «Почетный гражданин города Пензы». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил координатор движения «Левый фронт» в Поволжье Сергей Падалкин.

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По словам оппозиционера, в ходе прошедшего заседания представитель мэрии ссылалась на то, что в период с 8.00 до 17.00 на площади Маршала Жукова намечены работы по благоустройству, в рамках которых предполагается задействовать две поливальные машины, в связи с чем организация протестной акции невозможна.

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Сергей Падалкин пояснил, что он в свою очередь в суде подверг этот аргумент сомнению, а также обосновал, почему городская власть не вправе запрещать активистам выражать свой протест перед началом сессии гордумы, на которой будет рассматриваться вопрос о звании.

«Изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, судья Юлия Петрова удалилась в совещательную комнату, по возвращении из которой сообщила, что ответ администрации Пензы признан незаконным. Значит, публичное мероприятие считается согласованным. Акция состоится в пятницу, 31 августа, с 9.00 до 10.00 на площади Маршала Жукова перед зданием мэрии — у памятника Советской Конституции», — уточнил он.