Пикет против губернатора в Пензе: дольщики развернули палатку, оппозиция — флаги и плакаты Политика

Пенза, 31 августа 2018. PenzaNews. Разрешенный судом пикет против присвоения губернатору Ивану Белозерцеву звания «Почетный гражданин города Пензы», состоявшийся у здания мэрии перед началом 48-й очередной сессии гордумы утром 31 августа, объединил представителей движения «Левый фронт», партии «Справедливая России» и так называемого «Бездомного полка», который образовали обманутые дольщики.

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Люди выстроились в линию у памятника Советской Конституции лицом к главному входу в здание. При этом участники протестного мероприятия держали в руках плакаты с надписями «Слуги народа, хватит выслуживаться перед губернатором!», «Белозерцев — почетный гражданин Пензы. А других достойных нет?», «Белозерцев — почетный гражданин. За какие заслуги?», «Присвоение И.А. Белозерцеву звания почетного гражданина Пензы — плевок в лицо всем почетным гражданам».

Один из плакатов представлял собой большую фотографию, на которой запечатлено, как Иван Белозерцев жмет руку Валентину Журавлеву — руководителю компании-банкрота «Пензастрой», не достроившей несколько домов. Подпись под снимком гласила: «За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха?»

Кроме того, один из участников пикета держал большой белый лист с изображением Валентина Журавлева и подписью «Этот почетный гражданин уже не достроил», а рядом его единомышленница демонстрировала еще один — с фотографией Ивана Белозерцева и надписью «А этот достроит?» Ниже мелким шрифтом можно было прочесть: «2016 — не вышло, 2017 — Бог не дал, 2018 — не фартануло, 2019 — ?», а также цитату главы региона: «Все недостроенные дома ОАО «Пензастрой» в городе Пензе будут достроены без доплат обманутых дольщиков».

При этом неподалеку от памятника Советской Конституции была натянута красно-белая лента с прикрепленными к ней листами бумаги с надписью «Проход закрыт».

В стороне от основной массы участников дольщики развернули на газоне палатку, а рядом установили котелок на треноге, стулья и небольшой стол. Там разместился дольщик ЖК «Райки» Михаил Крапп, который угощал всех желающих чаем из термоса.

Как сообщил ИА «PenzaNews» начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации Пензы Олег Викулов, на размещение палатки требовалось получить отдельное разрешение, чего не было сделано.

В связи с этим чиновник призвал ее убрать, напомнив, что подобные действия предусмотрена административная ответственность, однако пикетчики сделать это отказались.

Одновременно с проведением протестного мероприятия вблизи мэрии Пензы активную деятельность развернули около 12 сотрудников коммунальных служб. Они с усердием подметали территорию, ухаживали за растениями в цветнике, очищали ступени здания и асфальт с помощью поливальной машины.

Спустя примерно полчаса с начала акции в дело вступил спецавтомобиль с щетками, который заехал на огороженную территорию. Также поблизости оказалась припаркована «ГАЗель» муниципального предприятия «Зеленое хозяйство города Пензы».

За время пикета мимо протестующих прошла значительная часть депутатов гордумы, в том числе замглавы города Иван Краснов. Некоторое время с парковки за происходящим с интересом наблюдал депутат Денис Желиховский.

Комментируя суть акции против губернатора Ивана Белозерцева, координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин пояснил, что, по мнению представителей движения, в Пензе есть более достойные люди для поощрения — как ныне живущие, так и ушедшие из жизни, но оставившие заметный след в истории, например, Георг Мясников.

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Он отметил также, что в советское время почетными гражданами становились работники заводов, врачи и строители, имеющие значимые награды, но с 2000-х годов зачастую стали поощрять «непонятно кого».

«Что он [Иван Белозерцев] мог сделать такого выдающегося для нашего города, что ему стоит присвоить почетное звание?» — задался вопросом оппозиционер.

В свою очередь пресс-секретарь «Бездомного полка» Евгений Малышев сообщил, что дольщики решили присоединиться к пикету, поскольку за последний год на проблемных объектах компаний «Пензастрой» и «Декор-Трейд» не положено «ни одного кирпича».

«Если бы новоселье было к Новому году, тогда бы я первый подал ходатайство, чтобы губернатору почетное звание присвоить», — сказал он.