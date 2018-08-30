Пошедшие по дому трещины подтолкнули дольщиков на новые пикеты у пензенского правительства Общество

Пенза, 30 августа 2018. PenzaNews. Обманутые дольщики, ранее купившие квартиры в жилом комплексе «Райки» в Пензе, вновь вышли на одиночные пикеты перед зданием областного правительства, чтобы в очередной раз обратить внимание чиновников, отвечающих за достройку проблемных домов, на необходимость скорейшего возобновления работ на объекте для предотвращения дальнейшего его разрушения.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В четверг, 30 августа, люди поочередно вставали у входа в облправительство с флагом «Бездомного полка», вешая на себя при этом две таблички.

Надпись на одной из них гласила: «Трещины на стенах нашего дома — это трещины на репутации власти».

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Вторая была посвящена главе региона Ивану Белозерцеву, который в настоящее время находится за пределами Пензы — в Орловской области, где он родился и вырос. На этой табличке было написано: «ЖК «Райки» на улице Пушкина будет достроен и сдан? 2016 год — не вышло. 2017 год — Бог не дал. 2018 год — не фартануло. 2019 год — ? Строительство курирует лично губернатор».

Как отмечается в группе «Пензастрой», дострой!» в соцсети «ВКонтакте», в заключении, подписанном специалистами холдинга «Термодом» после обследования ЖК «Райки», говорится, что некоторые конструкции пришли в ненадлежащее состояние: в кладке несущих стен обнаружены трещины, которые проходят со 2 по 11 этажи; также они выявлены в фундаментных блоках.

«Дом, в который люди должны были заселиться еще в 2016 году, по-прежнему протекает из-за проблем с крышей. Вода вымывает штукатурку, электропроводку, причиняет серьезные дефекты стенам и железобетонным перекрытиям. Судя по всему, ремонтировать крышу в этом году не будут, подставив дом еще под один сезон потопов», — поясняется в сообщении.

В нем отмечается, что «Термодом» заявил о своей готовности начать строительство, однако из-за проволочек чиновников, затянувших с расселением заинтересовавшего компанию земельного участка на улице Шмидта, не может этого сделать.

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«Есть риск, что застройщик не успеет выйти на объект даже в 2019 году. Таким образом, первая очередь ЖК «Райки», которую можно завершить за шесть месяцев и решить тем самым проблемы нескольких сотен граждан, вынуждена простаивать и разрушаться. В дорожной карте сроком ее сдачи значится декабрь 2020 года. Застройщик для второй, самой проблемной очереди, так и не найден», — подчеркивается в тексте.

В нем добавляется, что дольщики намерены продолжить пикеты в пятницу, 31 августа.

«Мы считаем, что наш дом разрушается именно из-за неспособности власти решать проблемы. И мы будем требовать, чтобы власть занялась реальной работой и достроила дома в короткие сроки, пока они окончательно не разрушились», — говорится в сообщении «Бездомного полка», в котором также анонсируется большой митинг обманутых дольщиков, намеченный на сентябрь.