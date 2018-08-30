EN
00:29:16 Пятница, 31 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ФОТОРЕПОРТАЖ Репетиция спектакля «Мое загляденье». Пенза, 30 августа 2018 г.

Пошедшие по дому трещины подтолкнули дольщиков на новые пикеты у пензенского правительства

19:57 | 30.08.2018 | Общество

Печать

Пенза, 30 августа 2018. PenzaNews. Обманутые дольщики, ранее купившие квартиры в жилом комплексе «Райки» в Пензе, вновь вышли на одиночные пикеты перед зданием областного правительства, чтобы в очередной раз обратить внимание чиновников, отвечающих за достройку проблемных домов, на необходимость скорейшего возобновления работ на объекте для предотвращения дальнейшего его разрушения.

Пошедшие по дому трещины подтолкнули дольщиков на новые пикеты у пензенского правительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В четверг, 30 августа, люди поочередно вставали у входа в облправительство с флагом «Бездомного полка», вешая на себя при этом две таблички.

Надпись на одной из них гласила: «Трещины на стенах нашего дома — это трещины на репутации власти».

Читайте также

Пензенские дольщики потребовали отставки главы регионального Минстроя

Вторая была посвящена главе региона Ивану Белозерцеву, который в настоящее время находится за пределами Пензы — в Орловской области, где он родился и вырос. На этой табличке было написано: «ЖК «Райки» на улице Пушкина будет достроен и сдан? 2016 год — не вышло. 2017 год — Бог не дал. 2018 год — не фартануло. 2019 год — ? Строительство курирует лично губернатор».

Как отмечается в группе «Пензастрой», дострой!» в соцсети «ВКонтакте», в заключении, подписанном специалистами холдинга «Термодом» после обследования ЖК «Райки», говорится, что некоторые конструкции пришли в ненадлежащее состояние: в кладке несущих стен обнаружены трещины, которые проходят со 2 по 11 этажи; также они выявлены в фундаментных блоках.

«Дом, в который люди должны были заселиться еще в 2016 году, по-прежнему протекает из-за проблем с крышей. Вода вымывает штукатурку, электропроводку, причиняет серьезные дефекты стенам и железобетонным перекрытиям. Судя по всему, ремонтировать крышу в этом году не будут, подставив дом еще под один сезон потопов», — поясняется в сообщении.

В нем отмечается, что «Термодом» заявил о своей готовности начать строительство, однако из-за проволочек чиновников, затянувших с расселением заинтересовавшего компанию земельного участка на улице Шмидта, не может этого сделать.

Читайте также

Пензенские власти сделают все, чтобы достроить проблемные дома — губернатор

«Есть риск, что застройщик не успеет выйти на объект даже в 2019 году. Таким образом, первая очередь ЖК «Райки», которую можно завершить за шесть месяцев и решить тем самым проблемы нескольких сотен граждан, вынуждена простаивать и разрушаться. В дорожной карте сроком ее сдачи значится декабрь 2020 года. Застройщик для второй, самой проблемной очереди, так и не найден», — подчеркивается в тексте.

В нем добавляется, что дольщики намерены продолжить пикеты в пятницу, 31 августа.

«Мы считаем, что наш дом разрушается именно из-за неспособности власти решать проблемы. И мы будем требовать, чтобы власть занялась реальной работой и достроила дома в короткие сроки, пока они окончательно не разрушились», — говорится в сообщении «Бездомного полка», в котором также анонсируется большой митинг обманутых дольщиков, намеченный на сентябрь.

Загрузка...
Читайте также
В пензенских «Тарханах» благодарны судьбе за дружбу с Кобзоном Пресечена деятельность осужденного, направленная на публичное оправдание терроризма
Четверо пензенских велосипедистов стали мастерами спорта России В Пензе тушат восьмиквартирный дом
В Пензе в День солидарности в борьбе с терроризмом состоится траурный митинг Пензенский губернатор побывал в родной школе на Орловщине
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама