В Пензе намечено сократить 10% муниципальных служащих Политика

Пенза, 4 сентября 2018. PenzaNews. Численный состав муниципальных служащих в Пензе будет оптимизирован на 10% до конца 2018 года. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

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В ходе совещания в мэрии во вторник, 4 сентября, заслушав доклад начальника управления муниципального имущества Пензы Дениса Леонтьева о поступлении неналоговых доходов в бюджет города, Виктор Кувайцев отметил, что в данный момент нельзя рассчитывать на получение средств от продажи земельных участков.

«В рамках решения проблемы обманутых дольщиков мы предоставляем участки муниципальной земли застройщикам, поэтому мы вынуждены искать другие источники доходов и параллельно оптимизировать затраты и расходы по всем статьям городского бюджета», — сказал он.

Глава администрации Пензы поручил Денису Леонтьеву подготовить предложения по рациональному использованию муниципального имущества, в том числе предоставленного в безвозмездное пользование.

«В сентябре мы приступаем к формированию проекта бюджета города на 2019 год. Для сокращения расходов на содержание аппарата нужно оптимизировать численный состав муниципальных служащих на 10%», — поставил он задачу перед начальником финансового управления Пензы Ольгой Завьялкиной.

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Мэр отметил, что отдельные должностные лица, не осознавая высокой социальной ответственности, работают с холодком.

«Нужно расставаться со специалистами, для которых муниципальная служба не представляет ценности», — добавил Виктор Кувайцев.

Он поручил своему первому заместителю Сергею Волкову представить список должностей муниципальной службы и предложения по его оптимизации до конца сентября.

Вице-мэру Андрею Шевченко и начальнику управления транспорта и связи города Юлии Ереминой Виктор Кувайцев поручил рассмотреть возможность сократить расходы, предусмотренные в бюджете для компенсации затрат на использование пассажирского электротранспорта, сообщает пресс-служба администрации Пензы.