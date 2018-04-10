К идее упразднения всех райадминистраций в Пензе положительно относятся 69% респондентов Общество

Пенза, 10 апреля 2018. PenzaNews. 69% респондентов положительно относятся к предложению упразднить все районные администрации в Пензе, оставив лишь отделы по благоустройству и ЖКХ. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 27 марта по 9 апреля 2018 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

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Против этой идеи высказались чуть более четверти всех проголосовавших — 25,2%, что составляет 126 участников.

Затруднились с ответом 5,8% респондентов, или 29 пользователей.

По данным технических специалистов ИА «PenzaNews», в течение первых нескольких дней с момента начала проведения опроса неизвестные лица неоднократно предпринимали попытки повлиять на его итоги и искусственно повысить процент тех, кто выступает против предложения упразднить в Пензе районные администрации.

Так, например, общее количество всех участников онлайн-исследования, в том числе зарегистрированных в Нидерландах, Германии, Франции и других странах Европы, составило 1 тыс. 119 пользователей. При подведении итогов голоса зарубежных респондентов в соответствии с ранее принятым решением учтены не были.

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Активность накрутчиков резко упала после того, как мэр Пензы Виктор Кувайцев 30 марта публично высказался против упразднения администраций всех четырех районов города — Ленинского, Октябрьского, Железнодорожного и Первомайского.

По его словам, управлять без них городом с населением в 500 тыс. человек сложно.

Кроме того, Виктор Кувайцев напомнил, что считает необходимым предоставить больше финансовых средств районным администрациям, чтобы они могли лучше заниматься уборкой и благоустройством территорий.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 30 ноября 2017 года активистка «Левого фронта» Марина Полубарова провела одиночный пикет у мэрии Пензы, в рамках которого выступила за оптимизацию районных администраций, сокращение должности главы города и возвращение прямых выборов мэра.

19 декабря 2017 года председатель реготделения партии «Возрождение аграрной России» Станислав Филиппов, выступая в Законодательном собрании Пензенской области, предложил упразднить районные администрации в Пензе. При этом он назвал их «совершенно лишним, ненужным звеном в городском управлении».