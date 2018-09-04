В пензенской гордуме объяснили, почему прекращены полномочия Тюрина и Журавлева Политика

Пенза, 4 сентября 2018. PenzaNews. Полномочия депутата городской думы от партии «Единая Россия» от избирательного округа №23, гендиректора ООО «Корпорация «Тезаурус» Георгия Тюрина, который находится под стражей с мая 2017 года, досрочно прекращены по его заявлению, а депутат от округа №7, технический директор АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев лишен мандата по инициативе губернатора Ивана Белозерцева. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе гордумы.

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«Прекращение депутатских полномочий Георгия Тюрина основано на его личном заявлении в связи с невозможностью на данный момент выполнять свои обязательства перед избирателями», — уточнили в городской думе.

Как пояснили в пресс-службе, Иван Белозерцев обратился с инициативой о досрочном прекращении полномочий Василия Журавлева в связи с тем, что народный избранник предоставил неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и супругу за 2016 год.

«Никаких нареканий к работе Василия Журавлева в «Т Плюс» и в избирательном округе №7 нет. При этом выявленные в ходе проверки факты нарушения потребовали принятия соответствующих мер. Как заметил сам Василий Журавлев на заседании сессии, это решение совпало с его личным желанием, так как высокая занятость в «Т Плюс» не позволяет ему в должной мере сконцентрироваться на работе по избирательному округу», — добавили в пензенской гордуме.