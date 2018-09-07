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Пензенский и ульяновский губернаторы обсудили дальнейшее сотрудничество

11:50 | 07.09.2018 | Политика

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Ульяновск, 7 сентября 2018. PenzaNews. Губернаторы Пензенской и Ульяновской областей Иван Белозерцев и Сергей Морозов, подписавшие соглашение о сотрудничестве в сентябре 2017 года, обсудили дальнейшее взаимодействие.

Пензенский и ульяновский губернаторы обсудили дальнейшее сотрудничество

Фото: Pnzreg.ru

«Мне очень приятно, что я наношу ответный визит именно сейчас — в юбилейный для Ульяновской области год. Поздравляю Вас с 75-летием области и хочу пожелать региону, которым Вы руководите, новых успехов в социальном, экономическом и культурном развитии», — отметил Иван Белозерцев в ходе встречи, состоявшейся в правительстве Ульяновской области в пятницу, 7 сентября.

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Он добавил, что у двух регионов есть много точек соприкосновения и в экономике, и в социальной сфере, сформирован деловой совет по вопросам взаимодействия предпринимателей, идет культурный обмен.

«Мы уже взяли на вооружение опыт Ульяновской области по сокращению сроков оформления разрешительной документации для бизнеса, касающийся подключения к коммунальным сетям», — пояснил пензенский губернатор.

В свою очередь Сергей Морозов отметил высокое качество пензенского здравоохранения.

По его словам, ежегодно более 700 жителей Ульяновской области проходят лечение и реабилитацию на базе пензенских клиник, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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