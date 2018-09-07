Белозерцев прокомментировал назначение Комарова полпредом в ПФО
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Пенза, 7 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который находится в Ульяновске с рабочим визитом, прокомментировал назначение бывшего главы госкорпорации «Роскосмос» Игоря Комарова полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе.
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«Сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ставит перед регионами очень серьезные задачи, выполнение которых является приоритетом в нашей работе — развитие экономики, повышение благосостояния наших граждан, создание комфортной среды проживания», — сказал он.
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По мнению губернатора, роль полпредства в этой деятельности, его участие и поддержка имеют большое значение.
«Благодаря этому взаимодействию в том числе, Приволжский федеральный округ, в состав которого входит Пензенская область, является одной из самых эффективно развивающихся территорий страны», — отметил Иван Белозерцев.
Он выразил уверенность в том, что «назначение Игоря Комарова, имеющего очень серьезный профессиональный опыт, будет способствовать дальнейшей динамике развития», сообщает пресс-служба облправительства.