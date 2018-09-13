В Пензе арестован и оштрафован организатор шествия против пенсионной реформы Политика

Пенза, 13 сентября 2018. PenzaNews. Сторонник оппозиционера Алексея Навального Антон Струнин, выступивший организатором уличного шествия против пенсионной реформы, состоявшегося 9 сентября, арестован на 10 суток и оштрафован на 18 тыс. рублей.

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Ранее активиста задержали сотрудники полиции, применив к нему наручники. Ночь с 11 на 12 сентября он провел в отделении.

В отношении Антона Струнина было составлено два административных протокола — за неповиновение законному требованию представителя правоохранительных органов и за нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия.

Первый протокол рассматривался в Железнодорожном районном суде Пензы 12 сентября в присутствии сотрудников полиции, юриста Игоря Жулимова, журналистов и тех, кто пришел поддержать оппозиционера; второй — в Ленинском.

Туда Антона Струнина доставили уже поздно вечером сразу после того, как ему было назначено 10 суток ареста. При этом, по словам защитника активиста, его никто не проинформировал о дате и времени рассмотрения другим судом второго протокола, по которому в итоге был назначен штраф в размере 18 тыс. рублей.

Административный арест Антон Струнин отбывает в спецприемнике в поселке Лесном.