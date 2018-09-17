Фомин за день не смог разобраться с опубликованным в СМИ комментарием с признаками клеветы Политика

Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Новый руководитель пресс-службы Законодательного собрания Пензенской области Максим Фомин на второй рабочий день после назначения на этот пост попал в скандальную ситуацию из-за появившегося в сетевом СМИ должника Александра Тузова своего комментария, содержащего признаки клеветы в отношении главного редактора независимого информационного агентства «PenzaNews» Павла Полосина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, Максим Фомин заявил, что после распространенных в сети сведений о его назначении ему начали звонить представители пензенских СМИ, в том числе дважды — из редакции «PenzaNews».

Так, по его словам, один раз ему звонил Иван Маликов, президент ООО «ВолгаИнтерМедиа» [учредитель ИА «PenzaNews»]; а второй — главный редактор Павел Полосин, при этом якобы «оба высказывали желание зарабатывать деньги» на освещении деятельности Заксобрания.

На самом деле это не соответствует действительности.

Об информации, содержащей признаки клеветы, Максиму Фомину напомнил лично Павел Полосин, который позвонил ему днем 17 сентября, чтобы получить комментарий по поводу этой ситуации и выяснить, планирует ли новый глава пресс-службы регпарламента публично ее опровергнуть.

Говоря о цитате, обнародованной в средстве массовой информации, Максим Фомин назвал его «волшебным изданием» и сообщил, что слова «приписаны» ему. При этом он подтвердил, что видит «этот прекрасный материал» на сайте.

«Комментировать его я не собираюсь, дабы не продолжать тему», — сказал Максим Фомин.

На уточняющий вопрос о том, говорил ли он на самом деле эти слова, глава пресс-службы Заксобрания Пензенской области заявил, что «не в том виде».

Кроме того, в ходе телефонной беседы Максим Фомин заверил, что сейчас будет выяснять этот вопрос, думать над опровержением, пообещав также перезвонить «через пару часов», чтобы проинформировать о результатах.

Вечером того же дня глава пресс-службы облпарламента в ходе телефонного разговора с Павлом Полосиным признался, что за целый день ему так и не удалось пообщаться с редактором СМИ, где появился его комментарий.

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«Все пытаюсь дозвониться до редактора известного нам издания, где опубликованы высказывания, приписанные мне, потому что у меня у самого есть ряд вопросов — все мы взрослые люди, все прекрасно понимаем, но пока тщетно», — сказал Максим Фомин.

При этом он подтвердил, что до публикации его комментария на сайте СМИ соответствующая беседа имела место, но носила она частный характер.

«Действительно, у меня разговор с ним [редактором] был. Говорили о СМИ, которые работают на принципах порядочности и честности, которые не ставят самоцелью заработок. Разговор был, но беседа частная», — пояснил руководитель пресс-службы.

Кроме того, Максим Фомин заявил, что ничего не знает о том, что в его слова позже — через некоторое время после дневной беседы — якобы были внесены коррективы.

На вопрос о том, каковы его действия как пресс-секретаря в ситуации, когда ему публично «приписывают» слова, сначала он предложил руководителю редакции «PenzaNews» встретиться лично, чтобы все обсудить, а затем высказал пожелание получить редакционный запрос.

По словам Максима Фомина, решение опровергать или все же не опровергать информацию он будет принимать тогда, когда поставит некую точку и все выяснит.

От последующих вопросов глава пресс-службы регионального парламента попытался уйти, по несколько раз повторяя фразу «без комментариев», и в итоге бросил трубку.

О данном инциденте проинформирован председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.