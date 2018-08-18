Активисты не нашли редакцию СМИ Тузова по адресу, указанному на сайте Общество

Пенза, 18 августа 2018. PenzaNews. Активисты «Левого фронта», которые на фоне стартовавшей кампании по исключению из общественного совета при УМВД по Пензенской области бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова решили проверить, в каких условиях трудится экс-чекист, не обнаружили редакцию по адресу, указанному на его сайте.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Представители движения обратили внимание на то, что, согласно данным Роскомнадзора, редакция зарегистрирована в Ахунах — на улице Спартаковской, 9Б, где располагается двухэтажный коттедж, обнесенный массивным каменно-металлическим забором.

Именно там в ноябре 2017 года прошла фаер-акция против деятельности учредителя и главного редактора СМИ, участники которой положили к калитке принесенную с собой свиную голову и прикрепили к деревьям большой черный баннер с надписью «Тузов, от твоей писанины смердит!»

В январе 2018-го около того же дома состоялась так называемая «сосисочная» акция, поводом для которой послужили слова Александра Тузова о том, что он живет на иждивении супруги-госслужащей, за что его пристыдили интернет-пользователи.

Вместе с тем на сайте сетевого издания значится другой адрес: Пенза, улица Калинина, 114.

«Активисты «Левого фронта» с мешком собачьего корма отправились по указанному адресу, но застать на месте иждивенца не удалось. Вахтерша пояснила, что «журналисты» тут давно не появляются. По ее словам, девушка какая-то и мужик коротенький с глуповатым лицом последний раз были тут перед выборами», — сообщил ИА «PenzaNews» координатор движения в Поволжье Сергей Падалкин.

Он добавил, что, как выяснилось, «как такового кабинета у редакции нет», а в случае появления в здании работника СМИ ему якобы «предоставляют комнату на первом этаже напротив туалета».

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Петицию об исключении Тузова из общественного совета при УМВД подписали более 200 человек

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензе дан старт кампании по исключению из состава общественного совета при УМВД России по Пензенской области бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова. Соответствующую петицию на сайте Change.org создал исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков.

В тексте, в частности, говорится, что на сайте, принадлежащем Александру Тузову, «систематически публикуются не соответствующие действительности материалы, оскорбляющие и унижающие честь и достоинство других граждан».

Также в петиции напоминается о том, что Александр Тузов был неоднократно уличен в незаконном использовании продуктов интеллектуальной собственности: за последние годы он проиграл около 10 судов и теперь обязан выплачивать компенсации правообладателям со своей пенсии, которая, по его словам, является единственным источником дохода.