Активисты не нашли редакцию СМИ Тузова по адресу, указанному на сайте

Пенза, 18 августа 2018. PenzaNews. Активисты «Левого фронта», которые на фоне стартовавшей кампании по исключению из общественного совета при УМВД по Пензенской области бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова решили проверить, в каких условиях трудится экс-чекист, не обнаружили редакцию по адресу, указанному на его сайте.
Представители движения обратили внимание на то, что, согласно данным Роскомнадзора, редакция зарегистрирована в Ахунах — на улице Спартаковской, 9Б, где располагается двухэтажный коттедж, обнесенный массивным каменно-металлическим забором.
Именно там в ноябре 2017 года прошла фаер-акция против деятельности учредителя и главного редактора СМИ, участники которой положили к калитке принесенную с собой свиную голову и прикрепили к деревьям большой черный баннер с надписью «Тузов, от твоей писанины смердит!»
Вместе с тем на сайте сетевого издания значится другой адрес: Пенза, улица Калинина, 114.
«Активисты «Левого фронта» с мешком собачьего корма отправились по указанному адресу, но застать на месте иждивенца не удалось. Вахтерша пояснила, что «журналисты» тут давно не появляются. По ее словам, девушка какая-то и мужик коротенький с глуповатым лицом последний раз были тут перед выборами», — сообщил ИА «PenzaNews» координатор движения в Поволжье Сергей Падалкин.
Он добавил, что, как выяснилось, «как такового кабинета у редакции нет», а в случае появления в здании работника СМИ ему якобы «предоставляют комнату на первом этаже напротив туалета».
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензе дан старт кампании по исключению из состава общественного совета при УМВД России по Пензенской области бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова. Соответствующую петицию на сайте Change.org создал исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков.
В тексте, в частности, говорится, что на сайте, принадлежащем Александру Тузову, «систематически публикуются не соответствующие действительности материалы, оскорбляющие и унижающие честь и достоинство других граждан».