Падалкина предостерегли от нарушений закона во время митинга против пенсионной реформы Политика

Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин под роспись получил в кабинете заместителя начальника полиции УМВД России по городу Пензе Андрея Гаврюшина «предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения» в преддверии митинга против пенсионной реформы, который состоится в предстоящую субботу, 22 сентября.

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По словам оппозиционера, перед этим он провел в здании полиции, куда его пригласили на «профилактическую беседу», более двух часов: в течение этого времени ему запретили пользоваться мобильным телефоном и выходить на улицу.

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Сергей Падалкин добавил также, что двое сотрудников снимали вручение предостережения на видеокамеры, на которые он пояснил, что не является организатором готовящегося в Пензе протестного мероприятия.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», примерно в то же время сотрудниками правоохранительных органов был задержан координатор «Левого фронта» в Пензенской области Виктор Хомец, который утром 20 сентября провел одиночный пикет с требованием исключить из состава общественного совета при региональном УМВД бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова.

В отношении активиста составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Виктор Хомец помещен в камеру для административно задержанных до суда, который, предположительно, состоится 21 сентября.