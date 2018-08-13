Падалкин сообщил в ГИБДД о нарушении ПДД водителем автомобиля губернатора Политика

Пенза, 13 августа 2018. PenzaNews. Координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин направил в ГИБДД запрос с просьбой проверить факт нарушения ПДД водителем автомобиля «Volkswagen Multivan» с госномером О001ОО 58RUS, на котором передвигается губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Фото: Михаил Крапп

В частности, оппозиционера крайне возмутило то, что микроавтобус 10 августа припарковался на пешеходной части улицы Московской — напротив здания драмтеатра, где состоялось торжественное собрание по случаю Дня строителя с участием главы региона.

Примерно в то же время неподалеку остановился еще один микроавтобус, но более дорогой — «Toyota Alphard» с госномером Р001АВ 58RUS: стоимость нового автомобиля начинается от 4,5 млн. рублей. Из него вышел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, который также прибыл в драмтеатр, чтобы поздравить строителей с праздником.

«И он тоже припарковался на пешеходной части улицы Московской. Потому что им можно, они хозяева этой жизни», — написал Сергей Падалкин на своей странице в Facebook.

Фото: Михаил Крапп

«Совсем рядом, на перекрестке улиц Московской и Бакунина, в это же время дежурят сотрудники ДПС, которые не стали пресекать грубое нарушение правил дорожного движения. И еще рядом с драмтеатром в этот же самый момент проводит одиночный пикет дольщик компании «Пензастрой» Дмитрий Цветков. Его окружили несколько сотрудников полиции в званиях от сержанта до подполковника. Они пытаются с какой-то непонятной целью сопроводить его в свою машину. При этом Дмитрий Цветков проводит свой пикет абсолютно законно, а автомобили губернатора и митрополита припарковались на улице Московской абсолютно незаконно. Но полиция ничего не делает для пресечения правонарушения, полиции больше интересен законопослушный гражданин Дмитрий Цветков. Потому что у него на плакате нарисован губернатор и написано что-то нехорошее про этого губернатора», — обрисовал ситуацию координатор «Левого фронта» в Поволжье.

Фото: Михаил Крапп

«Дмитрий Цветков — обманутый дольщик. Он купил квартиру в «Пензастрое». Его дом так и не достроили. Он платит ипотеку, платит за съемную квартиру, у него жена и двое маленьких детишек. Он работает на предприятии, на котором работникам по несколько месяцев задерживают зарплату. Он выходит на законную акцию и борется за свои права, а полиция пытается его задержать. Потому что он не губернатор и не митрополит, и у него нет автомобиля стоимостью около 5 млн. рублей и персонального водителя. Теперь расскажите мне, что закон един для всех и что перед законом все равны», — добавил Сергей Падалкин.

Он также задался вопросом о том, можно ли расценивать произошедшее как «банальное неуважение к закону со стороны губернатора».

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«Смотрите, мол, никому нельзя здесь парковаться, а мне — можно, ибо я тут самый главный. И моим друзьям можно. Они же друзья. А вы быдло! И чтобы вам это доказать, мы поставим в 10 метрах автомобиль ДПС. Пусть вас штрафуют, пусть к вам пристают полицейские. Потому что вот ты, например, Дмитрий Цветков — неудачник со своей ипотекой, съемной квартирой, невыплатой зарплаты. А я губернатор, мне все можно. И попробуйте мне доказать, что это не так. Объясните мне, дураку, почему глава региона со своей свитой не может припарковаться на нормальной парковке. Нам же по телевизору показывают, что парковочных мест в центре полно. Ближайшая парковка на Центральном рынке стоит 20 рублей всего. Да и вообще от здания правительства до драмтеатра идти пешком не более 5 минут. Зачем нужно использовать служебный автомобиль, тратить бюджетные деньги, нарушать ПДД? У меня есть только один ответ, почему губернатор так не сделал. Потому что он боится людей», — отметил оппозиционер.

По его словам, у него складывается впечатление, что Иван Белозерцев делает все, чтобы войти в историю как «самый закрытый губернатор».

«Он всячески дистанцируется от народа, показывая свое «барство». Пройтись пешком по улице Московской? Ни в коем случае. Вдруг кто-то из «простых смертных» подойдет со своей проблемой. Подойти к человеку с плакатом? Как такое вообще возможно? Это ниже моего достоинства! Действительно, а зачем вообще с ним разговаривать, с этим холопом и неудачником. Можно же просто по-барски махнуть на него рукой, а потом посмеяться со своими коллегами-чиновниками при входе в помпезное здание театра. Позор такому губернатору! Он жалок и труслив. О каком уважении к региональной власти может идти речь, если эта власть своими действиями фактически «плюет» в лицо обычным людям, насмехаясь и над ними, и над законом?» — написал Сергей Падалкин.