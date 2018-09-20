В Пензе координатор «Левого фронта» задержан после пикета против Тузова у здания УМВД Общество

Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов задержали регионального координатора движения «Левый фронт» Виктора Хомца вскоре после проведения перед зданием УМВД России по Пензенской области одиночного пикета с требованием исключить из состава общественного совета при полиции бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, который, по собственному признанию, живет на иждивении супруги-госслужащей, за что его пристыдили интернет-пользователи.

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

Проведение акции было приурочено к заседанию совещательного органа, на котором планировалось рассмотреть обращения исполнительного директора фонда «Гражданский Союз» Олега Шарипкова и главы комитета Госдумы РФ по делам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой по поводу деятельности Александра Тузова, в том числе на ее соответствие кодексу этики .

Виктор Хомец по очереди держал в руках два плаката — «Иждивенцу Тузову не место в общественном совете при УМВД!» и «Иждивенец Тузов позорит полицию!»

После пикета он направился в городское управление МВД РФ вместе с координатором «Левого фронта» в Поволжье Сергеем Падалкиным, приглашенным туда на «профилактическую беседу» в связи с предстоящим протестным мероприятием против пенсионной реформы, намеченным на субботу, 22 сентября.

Когда Виктор Хомец собирался уезжать, его остановили сотрудники ГИБДД, которые потребовали проследовать в отделение полиции.

Стражи порядка попросили активиста достать из машины плакаты, с которыми он пикетировал здание областного УМВД, и составили в отношении него протокол об административном правонарушении по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

После этого он был помещен в камеру для административно задержанных до суда, который, предположительно, состоится в предстоящую пятницу, 21 сентября.