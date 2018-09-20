В Пензе координатор «Левого фронта» задержан после пикета против Тузова у здания УМВД

Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов задержали регионального координатора движения «Левый фронт» Виктора Хомца вскоре после проведения перед зданием УМВД России по Пензенской области одиночного пикета с требованием исключить из состава общественного совета при полиции бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, который, по собственному признанию, живет на иждивении супруги-госслужащей, за что его пристыдили интернет-пользователи.
Виктор Хомец по очереди держал в руках два плаката — «Иждивенцу Тузову не место в общественном совете при УМВД!» и «Иждивенец Тузов позорит полицию!»
После пикета он направился в городское управление МВД РФ вместе с координатором «Левого фронта» в Поволжье Сергеем Падалкиным, приглашенным туда на «профилактическую беседу» в связи с предстоящим протестным мероприятием против пенсионной реформы, намеченным на субботу, 22 сентября.
Когда Виктор Хомец собирался уезжать, его остановили сотрудники ГИБДД, которые потребовали проследовать в отделение полиции.
Стражи порядка попросили активиста достать из машины плакаты, с которыми он пикетировал здание областного УМВД, и составили в отношении него протокол об административном правонарушении по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
После этого он был помещен в камеру для административно задержанных до суда, который, предположительно, состоится в предстоящую пятницу, 21 сентября.
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