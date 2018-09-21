Никаких предпосылок для повышения пенсионного возраста нет — Георгий Камнев Политика

Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Никаких предпосылок для повышения пенсионного возраста и проведения реформы, которая вызвала протест в обществе, на сегодняшний день нет. Об этом заявил член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгий Камнев при обсуждении поправок к соответствующему федеральному законопроекту, подготовленных в регионе.

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«Хотел бы [...] напомнить о том, что всего пенсионный фонд составляет 8,5 трлн. рублей, из них 5,5 трлн. рублей, или две трети, направляют сами граждане и только одну треть — государство. При этом за последние 10 лет государство практически не увеличило свои субсидии и дотации в пенсионный фонд, зато выплаты граждан за это время увеличились более чем в два раза. То есть тенденцию мы с вами наблюдаем о том, что пенсионный фонд растет за счет поступлений от граждан. [...] Сегодня никаких предпосылок к тому, чтобы менять пенсионную систему и увеличивать пенсионный возраст, совершенно нет», — сказал лидер пензенских коммунистов, выступая на 12-й очередной сессии Законодательного собрания области в пятницу, 21 сентября.

По словам Георгия Камнева, Минфин России озвучил цифры, согласно которым, «в 2020 году благодаря этой реформе будет сэкономлено 9,3 млрд. рублей, в 2021 году — 156,3 млрд. рублей, однако только в этому году дополнительные доходы от продажи нефти и газа составят около 1,2 трлн. рублей, то есть в 10 раз больше того, что будет сэкономлено».

Член президиума ЦК КПРФ также обратил внимание на то, что данные статистики об ожидаемом увеличении средней продолжительности жизни, которые сегодня часто приводят при обсуждении темы повышения пенсионного возраста, относятся к россиянам, родившимся в текущем году.

«Реальные цифры: это продолжительность жизни мужчин, согласно статистике, у нас сегодня составляет 67,5 лет, то есть фактически люди, когда выходят на пенсию, живут всего 2,5 года», — подчеркнул он.

«Министерство предполагает, что продолжительность жизни будет увеличиваться на полгода каждый год, но как так? Эксплуатация человека усиливается, про медицину мы с вами тоже много что знаем, а продолжительность жизни будет увеличиваться, когда этого никогда не было. Мы с вами прекрасно понимаем, что это лишь цифры для обоснования этой реформы», — заявил Георгий Камнев.

Он напомнил, что коммунистами были предложены конкретные возможности по увеличению пенсионного фонда, в том числе введение налога на сверхбогатство, ограничение вывода капитала и другие, однако они «не нашли понимания и были полностью отвергнуты».

«Приведу конкретный маленький пример. У нас в Пензенской области есть организация, например, которая называется «Т Плюс», которая владеет теплоэнергогенерацией. Так вот, «Т Плюс» наполовину состоит — вы можете открыть официальные деклараторы и посмотреть — половина всех акций принадлежит трем кипрским компаниям, зарегистрированным в Лимасоле. За прошлый год «Т Плюс» приняло решение о выплате дивидендов в размере 3 млрд. рублей, то есть половина из этих денег напрямую уйдет в кипрские оффшоры. Никаких ограничений для этого не существует», — пояснил депутат Законодательного собрания Пензенской области.

Он добавил, что всего «за прошлый год из страны было выведено 31,3 млрд. долларов».

«Это перекрывает вообще всю необходимость. Мы не говорим о том, что эти деньги нужно отнять. Давайте хотя бы на 10% сократим, и мы решим вопрос вообще с пенсионной системой», — отметил коммунист.

В продолжение темы он вновь вернулся к ситуации с компанией «Т Плюс».

«Зачем вся эта реформа? Опять же отвечает на этот вопрос ситуация с «Т Плюс». Через две недели после того, как они объявили о выплате дивидендов миллиардных, они обратились в правительство с требованием о помощи этой организации, то есть они выплачивают дивиденды и здесь же обращаются за помощью — это совсем несправедливо. Вы уж сами тогда сделайте все для того, чтобы поддерживать себя в нормальном состоянии, и после этого обращайтесь за помощью. Это какое-то зазеркалье, такого быть не может», — подчеркнул Георгий Камнев.

По его мнению, пенсионная реформа проводится для того, «чтобы оказывать помощь [...] крупнейшим корпорациям, компаниям, крупнейшим олигархам».

«Это несправедливо перекладывать всю реформу на простых граждан. Давайте их переложим на 100 крупнейших олигархов нашей страны. Они от этого не обеднеют», — предложил депутат.

Кроме того, он остановился на широкой протестной кампании, которую вызвала информация о повышении пенсионного возраста.

«В стране прошло более 700 акций против повышения пенсионного возраста. Официально в них приняли участие более 500 тыс. человек. 9 сентября по всей стране прошли выборы. В четырех регионах страны — второй тур губернаторских выборов. Такого не было 12 лет. Впервые действующие губернаторы, получившие прямую поддержку президента [Владимира Путина], проиграли выборы», — сказал Георгий Камнев.

После этого главу фракции КПРФ прервал председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин.

«У нас вопрос повестки дня не о выборах губернаторов Российской Федерации, а о предложениях, которые мы направляем в Государственную думу для совершенствования пенсионного законодательства. Я прошу Вас по повестке дня», — отметил он.

В ответ на это Георгий Камнев сказал, что он не так часто выступает в региональном парламенте и хочет предупредить о последствиях реформы, в том числе политических.

«В трех субъектах «Единая Россия» утратила простое большинство в региональных парламентах. Рейтинги президента, премьера [Дмитрия Медведева], «Единой России» находятся на историческом минимуме, и ситуация продолжает ухудшаться. Я обращаюсь к уважаемым депутатам и коллегам с предложением не поддерживать данный законопроект либо отложить вопрос о его рассмотрении. Спасибо!» — резюмировал он.

Комментируя выступление коммуниста, Валерий Лидин отметил, что его позиция понятна.

«Мы ее услышали. Мы ее слышим уже не первый раз. Мы слышали ее на президиуме Законодательного собрания, на сессии Законодательного собрания на предыдущей, сегодня слышим. Предложения, которые поступили на прошлой сессии, [...] направлены в рабочий комитет Государственной думы для рассмотрения. Сегодня мы рассматриваем те предложения, которые прозвучали в ходе общественных слушаний, круглых столов, встреч с профсоюзами и другими общественными организациями. Они сегодня обобщены, подготовлены для рассмотрения на сегодняшнем пленарном заседании, в раздаточном материале они у вас есть», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 сентября депутаты Заксобрания Пензенской области на сессии утвердили таблицу поправок к проекту федерального закона №489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» большинством голосов: за высказались 24 народных избранника, против — 3, воздержался — 1.