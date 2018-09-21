В Пензе спикер парламента дал понять, что критика пенсионной реформы на сессии неуместна Политика

Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. 63-летний председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин в завершение 12-й очередной сессии, на которой 34-летний глава фракции коммунистов, член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь обкома партии Георгий Камнев выступил с резкой критикой пенсионной реформы, призвал коллег впредь «придерживаться строго повестки дня».

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«Я еще раз хотел бы обратиться: когда мы утверждаем повестку дня, придерживаться строго повестки дня. Политические заявления — у нас есть для этого круглые столы, общественные слушания, заседания общественного совета. В крайнем случае [следует выступать с такими заявлениями] на митингах, манифестациях. Здесь мы должны работать по повестке дня — той, которую мы принимаем», — сказал он после рассмотрения всех вопросов.

Валерий Лидин также попросил присутствующих «уважать решения депутатского корпуса при рассмотрении повестки дня».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в начале 12-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 21 сентября, председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения Валерий Лидин отметил, что «в пылу политической борьбы некоторые политические силы позволяют некорректные высказывания — и в зале заседаний, и в социальных сетях — в адрес мировых судей». В связи с этим спикер регионального парламента призвал уважать закон.

Во время выступления главы фракции КПРФ Георгия Камнева с критикой пенсионной реформы Валерий Лидин попытался прервать его, однако тот продолжил свою речь.

После того, как лидер пензенских коммунистов призвал депутатов не утверждать поправки к федеральному законопроекту, предусматривающему повышение пенсионного возраста, спикер отметил, что предметом рассмотрения на сессии являются в первую очередь предложения общественности, а позиция КПРФ уже была обозначена ранее.

