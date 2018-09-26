В ГИБДД объяснили, почему служебная машина губернатора припарковалась напротив драмтеатра Политика

Пенза, 26 сентября 2018. PenzaNews. Сотрудники управления МВД России по городу Пензе не нашли нарушений в действиях водителей двух автомобилей — «Volkswagen Multivan» и «Toyota Alphard», на которых передвигаются губернатор Иван Белозерцев и митрополит Серафим соответственно — по итогам изучения снимков, сделанных на пешеходной части улицы Московской 10 августа незадолго до начала в драмтеатре мероприятия в честь Дня строителя. Это следует из ответа начальника управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области Александра Курчатова на редакционный запрос ИА «PenzaNews».

Фото: Михаил Крапп

«Было установлено, что, в соответствии с приказом управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы №174/1-оп от 8 августа 2018 года, в период времени с 8.00 10 августа 2018 года до 8.00 25 августа 2018 года утверждена временная схема организации дорожного движения, предусматривающая временное прекращение действия дорожных знаков «Пешеходная зона», запрещающих движение автотранспортных средств по Театральной площади от улицы Бакунина до улицы Театральный проезд», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что с учетом этого обстоятельства по результатам проведенной проверки было вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении водителей обоих транспортных средств.

«Поскольку нарушений правил дорожного движения со стороны водителей не было, действия [дежуривших около драмтеатра в момент инцидента] сотрудников патрульно-постовой службы являются правомерными», — отмечается в ответе Александра Курчатова.

При этом в нем уточняется, что какого-либо особого режима в отношении водителя автомобиля «Volkswagen Multivan» с госномером О001ОО 58RUS не действует.

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Информацию о том, составлялись ли ранее протоколы об административных правонарушениях в связи с несоблюдением ПДД на водителей этой машины за последние несколько лет, руководитель Госавтоинспекции отказался предоставить.

«На основании ст. 7 федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» УГИБДД УМВД России по Пензенской области обязано не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных», — говорится в ответе на запрос СМИ.

Вместе с тем редакция информагентства «PenzaNews» просила предоставить сведения в обобщенном виде — путем указания количества нарушений ПДД, если они имели место — и не интересовалась личностями водителей главы региона.