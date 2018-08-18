Полиция начала проверку из-за фотографии со служебной машиной пензенского губернатора Политика

Пенза, 18 августа 2018. PenzaNews. Полиция начала проверку по обращению координатора «Левого фронта» в Поволжье Сергея Падалкина, ранее попросившего ГИБДД дать правовую оценку действиям водителей двух автомобилей — «Volkswagen Multivan» и «Toyota Alphard», на которых передвигаются губернатор Иван Белозерцев и митрополит Серафим соответственно — после публикации в интернете снимков, сделанных на пешеходной части улицы Московской в Пензе 10 августа незадолго до начала в драмтеатре мероприятия в честь Дня строителя.

Фото: Михаил Крапп

По словам оппозиционера, ему поступило письмо за подписью заместителя начальника полиции УМВД России по городу Пензе Андрея Гаврюшина, в котором поясняется, что обращение зарегистрировано в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в минувшую пятницу, 17 августа, и ему присвоен №30438.

Сергей Падалкин напомнил, что у правоохранительных органов по закону есть 30 дней, чтобы провести проверку и направить заявителю мотивированный ответ.

«Таким образом, через месяц станет понятно, действительно ли все равны перед законом или некоторые все-таки равнее», — отметил он.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», несколько лет назад перед зданием пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского парковка была разрешена.

Однако после масштабной реконструкции улицы Московской, которая проводилась к 350-летию города, территория перед учреждением культуры стала пешеходной.

В начале 2018 года в рамках антитеррористических мероприятий со стороны улицы Бакунина в районе драмтеатра были установлены бетонные блоки, призванные предотвратить бесконтрольный проезд всех видов транспорта на улицу Московскую.

Вскоре эти конструкции заменили на шары из стеклофибробетона, которые к началу лета были оформлены в виде футбольных мячей в честь мундиаля.