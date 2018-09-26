Иван Белозерцев опустился на 46 строчку медиарейтинга губернаторов по теме ЖКХ Политика

Пенза, 26 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев опустился с 33 на 46 строчку в медиарейтинге глав российских регионов, составленном компанией «Медиалогия» за август 2018 года на основе анализа сообщений в СМИ, посвященных теме ЖКХ.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным данным, медиаиндекс Ивана Белозерцева уменьшился с 826,1 пункта в июле до 401,9 в августе.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», в число заметных информационных поводов попал визит пензенской делегации в Орловскую область, где представители власти посетили в том числе объекты ЖКХ.

Также СМИ сообщали о выполнении задачи губернатора по постановке коммунальных сетей в районах области на баланс.

Помимо этого, при составлении рейтинга было учтено поручение Ивана Белозерцева активизировать работу по взысканию долгов за коммунальные ресурсы.

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Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 46 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета.

Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.

Данные для рейтинга рассчитаны 24 сентября 2018 года.