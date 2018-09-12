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Пензенский губернатор рассказал, что думает о рейтингах «Петербургской политики»

16:32 | 12.09.2018 | Политика

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Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что доверяет рейтингам фонда «Петербургская политика».

Пензенский губернатор рассказал, что думает о рейтингах «Петербургской политики»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Фонд «Петербургская политика» работает давно, и к нему есть доверие», — сказал глава региона в интервью газете «Коммерсантъ» (Саратов), которое опубликовано в выпуске №165 от 12 сентября.

Комментируя тот факт, что эксперты фонда причисляют Пензенскую область к регионам с высокой социально-политической устойчивостью, Иван Белозерцев назвал такую оценку положения дел справедливой.

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«Чтобы ситуация была устойчивой, надо губернатору и главам муниципальных образований много работать, создавать условия для развития, чтобы зарплаты повышались, предприятия не разрушались, чтобы был диалог власти с гражданским обществом», — пояснил губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по результатам мая 2017 года Пензенская область покинула группу регионов с максимальной устойчивостью в рейтинге фонда «Петербургская политика», который публикуется ежемесячно с осени 2012-го.

С тех пор субъект РФ входит в группу регионов с высокой устойчивостью.

По итогам августа 2018 года в числе наиболее заметных событий социально-политической жизни Пензенской области аналитики назвали анонсированную движением «Левый фронт» кампанию за отставку губернатора Ивана Белозерцева на фоне пенсионной реформы.

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