Вопрос об изменении количества льготных поездок отозван из повестки сессии — гордума Пензы Общество

Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Вопрос об уменьшении с 40 до 32 в месяц количества поездок, которые предоставляются отдельным категориям граждан при условии активации «Льготной транспортной карты жителя города Пензы», с одновременным увеличением суммы оплаты с 320 до 350 рублей исключен из повестки предстоящей 49-й сессии гордумы, которая состоится в пятницу, 28 сентября.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе гордумы, мэр Пензы Виктор Кувайцев, ранее предложивший не сокращать число льготных поездок, отозвал данный вопрос, не дожидаясь заседания.

В пензенской городской думе отметили, что ранее депутаты неоднозначно восприняли идею о пересмотре количества поездок по льготной карте в сторону уменьшения.