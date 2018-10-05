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Пензенская делегация прибыла в Чебоксары с рабочим визитом

10:43 | 05.10.2018 | Политика

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Пенза, 5 октября 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев, его заместитель Андрей Шевченко и глава города Николай Тактаров прибыли в Чебоксары с рабочим визитом.

Пензенская делегация прибыла в Чебоксары с рабочим визитом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, в число запланированных мероприятий, в частности, входит посещение конгресса местных властей Евразии, в котором принимают участие свыше 100 руководителей и представителей городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

На пленарной сессии «На пути к реализации целей устойчивого развития» делегации представят свои успешные городские проекты. Также планируется обсудить роль культурного фактора в достижении поставленных задач.

Завершится деловая программа общим собранием членов Ассоциации городов Поволжья, на котором будут обобщены итоги 20-летней работы общественной организации, рассмотрены вопросы дальнейшего развития местного самоуправления.

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